طبق آگهی شغلی منتشر شده روی وبسایت استودیوی سانتا مونیکا، تیم سازندۀ God of War Ragnarok به دنبال جذب نیرو برای بازی بعدی این سری است. در حالی که کوری بارلاگ (Cory Barlog)، کارگردان بازی God of War 2018، روی یک آی‌پی جدید کار می‌کند، به نظر می‌رسد که تیم سازندۀ God of War Ragnarok […]

گزارش: سانتا مونیکا برای God of War بعدی استخدام می‌کند محمد حسین کریمی ۵ خرداد ۱۴۰۲ - 21:14