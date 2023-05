استودیوی ناتی داگ در یک بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که برای رونمایی از بازی چندنفرۀ خود در جهان The Last of Us، به زمان بیشتری نیاز دارد.

ناتی داگ دقایقی پیش بیانیۀ زیر را منتشر کرد:

ما می‌دانیم که بسیاری از شما مشتاقانه منتظر دریافت اطلاعات بیشتر از بازی چندنفرۀ The Last of Us هستید. ما به عملکرد استودیو و کاری که انجام داده‌ایم افتخار می‌کنیم، اما در حالی که توسعه ادامه می‌یابد، متوجه شدیم که به زمان بیشتری نیاز داریم. تیم ما کار روی این پروژه و پروژه‌های دیگر را ادامه خواهد داد که شامل یک بازی تک‌نفره نیز می‌شود. از حمایت‌های جامعۀ مخاطبین خود بسیار ممنونیم و از شوق و علاقۀ شما نسبت به بازی‌هایمان متشکریم.

این بیانیه احتمالاً به دنبال انتقادات مخاطبین از شوکیس پلی استیشن و عدم حضور بازی چندنفرۀ The Last of Us به اشتراک گذاشته شده است.