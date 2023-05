گزارش: بازی چندنفره The Last of Us احتمالا با مشکلاتی مواجه است

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی جیسون شرایر (Jason Schreier)، خبرنگار وبسایت بلومبرگ، بازی چندنفرۀ ناتی داگ از دنیای The Last of Us با مشکلاتی دسته و پنجه نرم می‌کند و شدیداً با کاهش مقیاس و جاه‌طلبی مواجه شده است.

وبسایت بلومبرگ اخیراً با ۴ فرد آشنا به پروژه مصاحبه کرده و اطلاعات جالبی به دست آورده است. به نظر می‌رسد که پس از ارزیابی‌های اخیر، پروژۀ چندنفرۀ ناتی داگ با کاهش مقیاس و جاه‌طلبی روبه‌رو شده است. گزارش‌ها به این موضوع اشاره دارند که پروژۀ مذکور لغو نشده، اما بسیاری از توسعه‌دهندگان آن به پروژه‌های دیگر منتقل شده‌اند. شرایر متذکر شد که بیانیۀ اخیر ناتی داگ حول تاخیر داخلی بازی نیز در پاسخ به درخواست بلومبرگ به شفاف‌سازی رخ داده است.

ناتی داگ دقایقی پیش، بیانیۀ زیر را حول این موضوع منتشر کرد:

ما می‌دانیم که بسیاری از شما مشتاقانه منتظر دریافت اطلاعات بیشتر از بازی چندنفرۀ The Last of Us هستید. ما به عملکرد استودیو و کاری که انجام داده‌ایم افتخار می‌کنیم، اما در حالی که توسعه ادامه می‌یابد، متوجه شدیم که به زمان بیشتری نیاز داریم. تیم ما کار روی این پروژه و پروژه‌های دیگر را ادامه خواهد داد که شامل یک بازی تک‌نفره نیز می‌شود. از حمایت‌های جامعۀ مخاطبین خود بسیار ممنونیم و از شوق و علاقۀ شما نسبت به بازی‌هایمان متشکریم.

