گزارش: بازی چندنفره The Last of Us پس از ارزیابی شرکت بانجی کاهش مقیاس پیدا کرده است

دقایقی پیش وبسایت بلومبرگ گزارش داد که بازی چندنفرۀ The Last of Us با مشکلاتی مواجه است. جیسون شرایر، خبرنگار بلومبرگ، اعلام کرد که این پروژه توسط شرکت بانجی ارزیابی شده و آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که مقیاس بازی باید کاهش پیدا کند.

شرایر متذکر شد که شرکت بانجی (سازندگان Destiny 2) بازی چندنفره و سرویس محور The Last of Us را مورد ارزیابی قرار داده‌ و به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌تواند برای مدت زمان طولانی پلیرها را درگیر خود نگه دارد. این موضوع به تحلیل دوباره پروژه و بررسی کیفیت در کنار عملکرد بلند مدت آن منجر شده است.

ناتی داگ دقایقی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد که به مدت زمان بیشتری برای رونمایی از این پروژه نیاز دارد و در کنار آن یک بازی داستانی را نیز توسعه می‌دهد.

مدتی پیش سونی اعلام کرده بود که شرکت بانجی با ارزیابی‌های به شدت سخت‌گیرانه، روی عناوین سرویس محور پلی استیشن نظارت می‌کند تا بهترین پروژه‌های سرویس محور انتخاب شوند و به نظر می‌رسد این موضوع باعث کاهش مقیاس پروژۀ جدید ناتی داگ نیز شده است.