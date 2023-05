برخی از انیمه‌های سینمایی تاریخ علی‌رغم جذابیت‌ها و ارزش والایی که دارند اما آن‌طور که می‌بایست توسط مخاطبین دیده نشده‌اند.

برخلاف باقی مدیوم‌های سرگرمی، در مدیوم انیمه به لطف ساخت آثاری بسیار منحصر به فرد و متفاوت، شاهد روایت داستان‌ سرایی‌های قدرتمند و چالش‌برانگیزی هستیم که به هیچ عنوان نمی‌توان در فیلم و سریال عادی آن را مشاهده نمود. داستان سرایی‌هایی که حاوی پیام‌های ارزشمندی از مفاهیم مهمی همچون عشق، دوستی، زندگی، مرگ، انتقام و بخشش بوده و از دهه ۱۹۸۰ میلادی به لطف گسترش اینترنت، مخاطبین سراسر جهان با این آثار اشنا شده و لحظاتی خاطره‌انگیز را تجربه کرده‌اند.

در حالی که انیمه‌های سینمایی مشهوری بسیاری در سراسر جهان طرفدار پیدا کرده و لحظاتی ناب را برای بینندگانش به ارمغان آورده است اما در این بین شاهد ساخته شدن انیمه‌های سینمایی زیبایی هستیم که در کمال تعجب، آن‌طور که می‌بایست توسط عموم مردم دیده یا تحویل گرفته نشده‌اند.

موضوعی که سبب شده تا در مقاله امروز به معرفی ۱۵ انیمه سینمایی زیبا و ارزشمندی بپردازیم که قطعاً می‌توانند با داستان و شخصیت‌های منحصر به فرد خود، تجربه‌ای به یاد ماندنی را برای شما به ارمغان بیاورند. پس در ادامه این مقاله جذاب و خواندنی با ما همراه باشید.

انیمه سینمایی Words Bubble Up Like Soda Pop (کلمات مانند سودا پاپ حباب می شوند)

کیوهی ایشیگورو در سال ۲۰۲۱ با ساخت انیمه سینمایی Words Bubble Up Like Soda Pop داستان ۲ جوانی را به تصویر کشید که آشنایی آن‌ها با یکدیگر زندگی هر دویشان را دگرگون می‌کند.

این انیمه روایت‌گر پسر و دختری به نام‌های چری و اسمایل است که هر کدام از آن‌ها با مشکلات شخصی متفاوتی دست و پنجه نرم کرده و توانایی چندانی در ارتباط با اجتماع اطرافشان ندارند و موسیقی تمام دنیای آن‌ها را در بر گرفته است. با این حال این ۲ به صورت اتفاقی در یک مرکز خرید با یکدیگر آشنا شده و جرقه عشقی معصومانه در دلشان زده می‌شود که منجر به دوستی چری و اسمایل شده و ما در Words Bubble Up Like Soda Pop شاهد ایجاد رابطه‌ای کمدی و عاشقانه هستیم که زندگی هر دویشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا جایی که در نهایت می‌توانند بر ترس‌ و نگرانی‌های خود غلبه کرده و با دید جدیدی قدم به جامعه اطرافشان بگذارند.

انیمه سینمایی Liz and the Blue Bird (لیز و پرنده آبی)

انیمه سریال Sound! Euphonium (آوای یوفونیوم) به حدی در سال ۲۰۱۵ با استقبال مثبت مخاطبین مواجه شد که در سال ۲۰۱۸ نائوکو یامادا دست به ساخت اثری فرعی تحت عنوان Liz and the Blue Bird زد که روایت زیبایی از علاقه به موسیقی را به تصویر کشیده است.

این انیمه که به مانند یک تابلوی نقاشی می‌تواند چشمان شما را غرق زیبایی‌های خود نماید، حول محور ۲ دوست صمیمی به نام‌های نوزومی و میزوره جریان دارد که جفتشان عضو یک انجمن موسیقی هستند. هر یک از این ۲ دوست از ویژگی‌های اخلاقی متفاوتی بهره برده‌اند که حضورشان در کنار یکدیگر مسبب خلق لحظاتی جذاب و تماشایی شده است. با این حال زمانی که گروه آن‌ها اجرای یک موسیقی تحت عنوان “لیز و پرنده آبی” رو بر عهده می‌گیرد، نوزومی و میزوره با چالش‌های غیرمنتظره‌ای در دوستی‌شان مواجه می‌شوند که به اتفاقاتی تاثیرگذار منجر خواهد شد. اتفاقاتی که می‌تواند تعریف دوستی را در نزد ما دگرگون نماید.

انیمه سینمایی The Case of Hana and Alice (پرونده هانا و آلیس)

شونجی ایوای در سال ۲۰۰۴ فیلمی درام به نام Hana and Alice (هانا و آلیس) را کارگردانی نمود که با بازخوردهای نسبتاً مثبتی از سوی مخاطبین مواجه شد و این مسئله باعث شد تا او ۱۱ سال بعد با بهره‌گیری از روتوسکپی، پیش درآمدی را در غالب انیمه‌ای سینمایی به نام The Case of Hana and Alice خلق نماید.

این انیمه روایت‌گر آشنایی ۲ نوجوان عجیب و غریب به نام‌های آلیس و هانا می‌باشد که از خلق و خویی متفاوت بهره برده و به صورت اتفاقی در یک محله هم‌سایه می‌شوند. در حالی که آلیس دختری ماجراجو می‌باشد ولی هانا بسیار گوشه‌گیر بوده و مورد آزار و اذیت هم‌کلاسی‌هایش در مدرسه قرار می‌گیرد. با این حال آشنایی او ۲ مسبب به وقوع پیوستن سلسله‌ای از اتفاقات می‌شود که دوستی نزدیکی را بین آلیس و هانا ایجاد کرده و این دوستی سبب می‌شود تا آن‌ها طعم متفاوتی از زندگی را بچشند که زندگی را برایشان دگرگون می‌کند. انیمه سینمایی The Case of Hana and Alice سعی دارد تا به مخاطبین خود بفهماند که غیرمنتظره‌ترین دوستی‌ها تا چه اندازه می‌توانند زندگی هر شخصی را تحت تاثیر قرار داده و آینده‌شان را دستخوش تغییر قرار دهد.

انیمه سینمایی Belladonna of Sadness (باله ناراحتی)

در سال ۱۹۷۳ ایچی یاماموتو اثری تحت عنوان Belladonna of Sadness را خلق نمود که با طرح‌های نمادین و بهره‌گیری از جلوه‌های رنگی منحصر به فرد، داستانی روان‌شناختی را به نحو احسنت به تصویر کشیده است.

این انیمه روایت‌گر جادوگری می‌باشد که ادعا دارد در جرقه انقلاب بزرگ فرانسه نقش داشته و این اتفاق بزرگ تاریخی به سبب جادوی وی به ثمر نشسته است. موضوعی که به اتفاقاتی روان‌شناختی و چالش‌برانگیز منتهی شده و به تعریف تمایز زن و مرد می‌پردازد. Belladonna of Sadness علی‌رغم آن که جلوه‌های بصری‌اش با گذشت چندین دهه هنوز هم می‌تواند مخاطبینش را غرق در دنیای خود نماید اما داستان و شخصیت‌پردازی آن به حدی تاریک و ساختارشکنانه است که به تجربه‌ای فراموش نشدنی برای هر بیننده‌ای تبدیل خواهد شد. تصاویر به ارمغان آورده شده در این انیمه تشابهات بسیاری با نقاشی‌های مدرنیست هنرمندانی همچون آلفونس موشا و گوستاو کلیمت دارد که باعث شده تا با اثری تماماً هنری روبرو باشیم که فراتر از مدیوم انیمه خود را به معرض نمایش گذاشته است.

انیمه سینمایی Jin-Roh: The Wolf Brigade (جین روح: دسته گرگ)

زمانی که پای نویسنده‌ای همچون مامورو اوشی به میان می‌اید که خالق انیمه‌ای فراموش نشدنی به نام Ghost in the Shell (شبح درون پوست) می‌باشد، باید بدانید که با اثری جالب توجه و منحصر به فرد روبرو خواهید بود.

انیمه Jin-Roh: The Wolf Brigade به کارگردانی هیرویوکی اوکیورا که در سال ۱۹۹۹ منتشر شده است، روایت‌گر دختری می‌باشد که بمب‌گذاری هولناکی را انجام می‌دهد. افسر کازوکی که وظیفه رسیدگی به این پرونده را پیدا می‌کند با توهمات عجیب و غریبی از سوی این دختر مواجه شده و این مسئله سبب می‌شود تا توسط واحد ویژه پلیس مورد مواخذه قرار گیرد. مامورو اوشی با انیمه Jin-Roh: The Wolf Brigade سعی داشته تا جنبه‌های ذاتی انسان‌ها را به گونه‌ای متفاوت به تصویر کشیده و نشان دهد که بشریت تا چه اندازه می‌تواند در قبال برخی وقایع، واکنشی خاکستری از خود نشان دهد که با دنیای سیاسی امروز جوامع ما هم‌خوانی جالب توجهی دارد.

انیمه سینمایی You Are Umasou (تو اوماسو هستی)

انیمه You Are Umasou که توسط ماسایا فوجیموری در سال ۲۰۱۰ کارگردانی شده، شاید که ظاهری کودکانه داشته باشد اما داستان آن به حذی جذاب و دوست‌داشتنی است که هر مخاطبی با هر سن و سالی را به خود جذب خواهد کرد.

این انیمه روایت‌گر دایناسوری عظیم‌الجثه و گوشت‌خوار به نام یامی است که دست روزگار، دایناسوری کوچک، معصوم و گیاه‌خوار به نام هارت را وارد زندگی‌اش کرده تا مسئولیت بزرگ کردن وی را بر عهده بگیرد. یامی که تمام طول زندگی خود را به گوشت‌خواری و سر و کله زدن با اتفاقاتی هیجان‌انگیز گذرانده، حال باید تمام وقت خود را صرف مراقبت از هارت نموده و وی را از هر گونه خطری در امان نگه دارد. You Are Umasou اثری حول محور ارزش‌های خانواده می‌باشد که مملو از ماجراجویی‌های کمدی و جذابی است که می‌تواند حسابی شما را سرگرم نماید.

انیمه سینمایی Colorful (رنگارنگ)

انیمه Colorful به کارگردانی که‌ایچی هارا در سال ۲۰۱۰ منتشر شد و به سبب روایتی حول محور مرگ و زندگی و تناسخ، ذهن مخاطبینش را با مفاهیمی مهم و پیچیده درگیر کرد که تماشای آن با گذشت ۱۳ سال هنوز هم جذابیت داشته و می‌تواند دید شما نسبت به زندگی را دگرگون نماید.

این انیمه حول محور روحی گناهکار جریان دارد که در جایی همچون دوزخ گرفتار شده است. با این حال با حضور یک فرشته، شانس بازگشت به دنیای زنده‌ها به وی اعطا شده و او در قامت جسم یک پسر ۱۴ ساله که خودکشی کرده، به زندگی بازمی‌گردد تا به جبران اشتباهات و گناهانش بپردازد. Colorful با ترکیب روایتی الهام‌بخش و چالش‌برانگیز و جلوه‌های بصری خیره‌کننده و تماشایی، دنیای را خلق کرده که به مفاهیمی همچون عشق، ناامیدی، بخشش، شانس دوباره و معنای واقعی زندگی پرداخته و علی‌رغم داستان غم‌انگیزش اما حاوی مفاهیم مهمی می‌باشد که قطعا ذهن شما را به چالش خواهد کشید.

انیمه سینمایی Memories (خاطرات)

در یکی از منحصر به فردترین آثار این مقاله، به سراغ انیمه‌ای سینمایی و ۳ قسمته تحت عنوان Memories رفته‌ایم که در سال ۱۹۹۵ توسط کوجی موریموتو، تنسای اوکامورا و کاتسوهیرو اوتومو کارگردانی شده است.

اگر که در یک جمله بخواهیم دنیای Memories را توصیف نماییم، باید بگوییم که با اثری تماماً دیوید لینچی در غالب مدیوم انیمه طرف هستیم که از ۳ قسمت بهره برده و در عین این که هر یک از این قسمت‌ها روایتی به ظاهر متفاوت دارند اما در پایان شاهد مفاهیم مشترکی از سوی هر یک از آن‌ها هستیم که روایتی منحصر به فرد از داستانی روان‌شناختی را پدید آورده است. قسمت‌های Magnetic Rose (رز مغناطیسی)، Stink Bomb (بمب بدبو) و Cannon Fodder (گوشت دم‌توپ) مملو از وقایعی دیوانه‌وار و عجیب و غریب هستند که از ایده‌هایی همچون جنگ و ویرانی بهره گرفته تا بتوانند مخاطب خود را با وقایعی به یاد ماندنی روبرو نمایند. چه طرفدار دنیای انیمه باشید و چه خیر، تماشای Memories قطعاً به تجربه‌ای منحصر به فرد در زندگی شما بدل خواهد شد که تا همیشه وقایع آن را در ذهن خود مرور خواهید کرد.

انیمه سینمایی The Night Is Short, Walk on Girl (شب کوتاه، دختر پیاده)

انیمه Night is Short, Walk on Girl که توسط ماساکی یوئاسا در سال ۲۰۱۷ کارگردانی شده، از سبک بصری منحصر به فردی بهره می‌برد که یادآور اثری همچون Devilman Crybaby (دویلمن کرای بیبی) می‌باشد.

این انیمه روایت‌‌گر عشقی نافرجام است که در زندگی هر یک از ما می‌تواند به وقوع بپیوندد. انیمه‌ای که حول محور پسری عاشق جریان دارد که دختر آرزوهای خود را بارها و بارها دنبال کرده تا بتواند احساساتش را نسبت به او بروز دهد. در نهایت زمان مقرر فرا رسیده و پسر داستان احساس خود را نسبت به معشوقش فاش می‌کند، با این حال این دختر شرایط ورود به رابطه عاطفی را نداشته و از درک احساس و عشق پسر سر باز می‌زند. Night is Short, Walk on Girl اثری با روایت کلاسیک عاشقانه می‌باشد که نشان می‌دهد هیچ عشقی همیشه به مقصد مورد نظر نخواهد رسید و یکی از ۲ طرف باید در آتش این احساس خود را فدا نماید.

انیمه سینمایی Redline (خط قرمز)

پس از معرفی چندین انیمه عاشقانه و فلسفی، حال زمان معرفی اثری سراسر اکشن و هیجان تحت عنوان Redline رسیده که توسط تاکشی کویوکه در سال ۲۰۰۹ کارگردانی شده است.

این انیمه در اینده‌ای بسیار دور جریان دارد؛ جایی که تمام کهکشان برای بشریت قابل دسترس شده و انسان‌ها و باقی موجودات هستی با وجود تمامی تفاوت‌ها اما در کنار یکدیگر به زندگی می‌پردازند. با این حال هر چند سال یک‌بار در دنیای Redline شاهد برگذاری مسابقه‌ای مرگبار هستیم که شرکت‌کنندگانش در کنار تلاش برای تصاحب جایگاه نخست، باید با مرگ دست و پنجه نرم نمایند. مسابقه‌ای که مملو از کشتار و انفجار بوده و مخاطبینش حتی ۱ ثانیه هم فرصت نفس کشیدن پیدا نمی‌کنند. اگر که به دنبال انیمه سینمایی سراسر هیجان و خشونت هستید، Redline می‌تواند به تجربه‌ای جذاب و به یاد ماندنی برای شما بدل گردد.

انیمه سینمایی Only Yesterday (همین دیروز)

زمانی که نام استودیو جیبلی به میان می‌آید، باید انتظار شگفت‌انگیزترین وقایع و روایات ممکن را داشته باشیم. مسئله‌ای که در قبال یکی از انیمه‌های ناشناخته آن‌ها که در سال ۱۹۹۱ به کارگردانی ایسائو تاکاهاتا تحت عنوان Only Yesterday ساخته شده است نیز صدق می‌کند.

به مانند هر اثر دیگری که توسط استودیو جیبلی ساخته شده، انیمه Only Yesterday نیز مملو از احساسات پاک و معصومانه‌ای است که می‌تواند قلب هر مخاطبی را تحت تاثیر قرار دهد. انیمه‌ای که حول محور یک دختر جوان جریان دارد که روزگار او را به سمت یک روستای دوست‌داشتنی هدایت کرده و او در آن جا با خاطرات دوران کودکی‌اش دست و پنجه نرم می‌کند. جواهری نه چندان شناخته شده که مدام بین کودکی و جوانی شخصیت اصلی در حال حرکت بوده و حاوی پیام‌های جالب توجهی برای زندگی هر یک از ما می‌باشد. زندگی پر فراز و نشیبی که گاهی می‌تواند امانمان را بریده و ما را ناامید سازد اما به لطف انیمه Only Yesterday می‌توانیم یاد بگیریم که هیچگاه نباید تسلیم شویم و همچنان باید با قدرت به مسیری که سرنوشت در برابرمان قرار می‌دهد، ادامه داده و زندگی را همان گونه که هست تجربه نماییم.

انیمه سینمایی Vampire Hunter D: Bloodlust (شکارچی خون‌اشام دی: عطش خون)

تاکنون آثار گوناگونی حول محور خون‌آشام‌ها و جنگ درونی آن‌ها برای عطش به خونشان به تصویر کشیده شده که ساخته سال ۲۰۰۰ یوشیاکی کاواجیری به نام Vampire Hunter D: Bloodlust یکی از برترین آن‌ها به شمار می‌رود.

داستان این انیمه که در دنیایی گوتیک‌محور جریان دارد، درباره نیمه انسان/نیمه خون‌اشامی به نام دی است که به عنوان شکارچی باقی خون‌آشام‌ها شناخته شده و زندگی پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است. موجودی که نه توسط جامعه انسان‌ها و نه توسط جامعه خون‌آشام‌ها مورد پذیرش واقع نشده و به سبب قدرت‌هایش، هر یک از طرفین سعی دارند تا به شیوه‌های متفاوتی از او و توانایی‌هایش در راستای اهداف خود سوءاستفاده نمایند. Vampire Hunter D: Bloodlust ترکیبی از روایتی حماسی و درام در بستری از سکانس‌های جذابی می‌باشد که به شکلی استادانه کارگردانی شده و می‌تواند یکی از آثار منحصر به فرد خون‌آشامی تاریخ صنعت انیمه به شمار رود که شخصیت‌ها و وقایع آن حسابی شما را به وجد خواهد آورد.

انیمه سینمایی In This Corner of the World (در این گوشه دنیا)

سونائو کاتابوچی با بهره‌گیری از تصاویری زیبا که گویی از دل تابلوهای نقاشی زاده شده است، سعی داشته تا توسط انیمه In This Corner of the World محصول سال ۲۰۱۶ تلخی‌های جنگ را مورد کنکاش قرار بدهد.

این انیمه حول محور دختری دوست‌داشتنی و معصوم به نام سوزو جریان دارد که سرزمینش به زودی میزبان حضور جنگ جهانی دوم خواهد بود. او از یک سو تازه ازدواج کرده و هنوز نمی‌تواند زندگی متاهلی را درک نماید و از سوی دیگر خطر وقوع جنگ هر روز بیش از پیش برای او کابوس‌وارانه عمل می‌کند. سوزو خود را در شرایطی غیرقابل تصور پیدا کرده و باید بتواند پیش از رسیدن ابرهای سیاه جنگ، زندگی خود را سر و سامان داده و از آخرین روزهای آزادی و رنگارنگش نهایت استفاده را ببرد. In This Corner of the World با سکانس‌های تماشایی و زیبای خود بیشتر از هر فیلم و سریال دیگری موفق شده تا به خطر وقوع جنگ و پیامدهای آن برای مردمان عادی پرداخته و تلاش‌های یک دختر برای چشیدن طعم خوش زندگی را در شرایط غیرقابل تحمل به تصویر بکشد که نتیجه، خلق اثری به یاد ماندنی و بسیار تاثیرگذار شده است.

انیمه سینمایی Millennium Actress (بازیگر هزاره)

انیمه Millennium Actress تنها اثری در این مقاله به شمار می‌رود که تا حدودی می‌تواند به عنوان یک محصول بیوگرافی در نظر گرفته شود. اثری که در سال ۲۰۰۱ توسط ساتوشی کن ساخته شد و حول محور زندگی شخصی یکی از بازیگران مشهور کشور ژاپن به نام ستسوکو هارا جریان دارد.

در این انیمه شاهد هستیم که گروهی مستندساز به سراغ یکی از بازیگران بزرگ کشور ژاپن در بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ رفته و در نظر دارند تا مصاحبه‌ای را با وی ترتیب دهند. با وجود آن که در ابتدا تهیه این مستند یک امر عادی و همیشگی برای تیم تولید پنداشته می‌شود اما صحبت‌های این ستاره که حال پا به سن گذاشته، به حدی تاثیرگذار و آموزنده است که آن‌ها غرق در زندگی وی شده و به گذشته‌اش سفر می‌کنند. Millennium Actress اثری آموزنده و تماشایی از فرهنگ و تاریخ کشور ژاپن می‌باشد که مملو از شخصیت‌ها و روایات تاثیرگذار بوده و طریقه تبدیل شدن دختری عادی به بازیگری دوست‌داشتنی و مشهور را در غالب سکانس‌هایی تکان‌دهنده، به تصویر کشیده است.

انیمه سینمایی A Silent Voice (صدای خاموش)

در نهایت می‌رسیم به یکی از فراموش نشدنی‌ترین داستان‌های عاشقانه تاریخ صنعت انیمه به نام A Silent Voice که توسط نائوکو یامادا در سال ۲۰۱۶ کارگردانی شده است.

این انیمه حول محور دختری ناشنوا ولی بسیار معصوم و مهربان به نام شوکو نیشیمیا جریان دارد که به مدرسه‌ای جدید منتقل شده و باید در بین انسان‌های عادی، زندگی جدیدی را آغاز نماید. در بین دانش‌آموزان این مدرسه پسری به نام شویا ایشیدا حضور دارد که ناشنوایی شوکو را بهانه کرده و به تمسخر و آزار و اذیت وی می‌پردازد تا جایی که زندگی این دختر دوست‌داشتنی را به معرض نابودی می‌کشاند. با این حال گذشت سال‌ها و بالغ شدن شویا باعث می‌شود تا او عذاب وجدان گرفته و برای پیدا کردن دخترک ناشنوا و طلب بخشش از وی، ماجراجویی را آغاز نماید که در نهایت به عاشقانه‌ای زیبا و تاثیرگذار منتهی می‌شود. نائوکو یامادا با A Silent Voice سعی داشته تا نشان دهد که تفاوت ویژگی‌های انسان‌ها نه تنها هیچ محدودیتی برای آن‌ها نخواهد داشت، بلکه باید به این محدودیت‌ها احترام گذاشته و به شیوه‌ای چالش‌برانگیز، مسائلی همچون افسردگی و حتی خودکشی را مورد بررسی قرار می‌دهد. رابطه شوکو و شویا با وجود آن که در ابتدا شروعی دردناک دارد اما به مرور باعث ایجاد احساسی آتشین بین آن‌ها می‌شود که معنای عشق و تعهد را به زیبایی هر چه تمام در مقابل دیدگان مخاطب به ارمغان می‌آورد.

آیا انیمه سینمایی دیگری را سراغ دارید که آن‌طور که می‌بایست مورد توجه قرار نگرفته باشد؟ آیا آثار معرفی شده در این مقاله را مشاهده کرده‌اید؟ انیمه مورد علاقه شما در این مقاله چه نام دارد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: کولایدر