سریال Hedge Knight که پیش‌درآمدی برای سریال Game of Thrones است، در قالب سه فصل کوتاه ساخته خواهد شد.

حدود چهار سال از پایان سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones) می‌گذرد و شبکه اچ‌بی‌او همچنان به دنبال گسترش آن است و تاکنون یک پیش‌درآمد از آن را نیز پخش کرده است. چندی پیش نیز گزارش شده بود که این شبکه در حال توسعه پیش‌درآمد دیگری به نام سریال شوالیه آواره (Hedge Knight) است که بر اساس کتاب شوالیه هفت پادشاهی: شوالیه آواره (A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight) ساخته می‌شود. سریال «شوالیه آواره» بر اساس ماجراجویی سر دونکان تال و اگون پنجم تارگرین خواهد بود.

حالا یکی از سران شبکه اچ‌بی‌او یعنی فرانچسکا اورسی به صحبت درباره این سریال تازه از دنیای «بازی تاج و تخت» پرداخته است. ظاهرا سریال «شوالیه آواره» قرار است نسبت به سریال اصلی مقایس کوچک‌تری داشته باشد تا در رقابتی مستقیم با سریال خاندان اژدها (House of the Dragon) قرار نگیرد.

در حال حاضر برای سریال «شوالیه آواره» سه فصل در نظر گرفته شده که قرار است هر فصل در فاصله زمانی یک ساله از یکدیگر پخش شوند. این در حالی است که ساخت و توسعه فصلی از سریال «خاندان اژدها» ممکن است یک سال و نیم تا دو سال طول بکشد.

فصل اول سریال «خاندان اژدها» با مشکلات متعددی از جمله همه‌گیری کرونا روبه‌رو بود و حالا توسعه و فیلمبرداری فصل دوم آن نیز در میانه اعتصاب انجمن نویسندگان آمریکا در جریان است. این به معنای آن است که نویسنده‌ای در محل فیلمبرداری حضور ندارد که در صورت نیاز، دیالوگی را تغییر بدهد یا اینکه داستان را اندکی عوض کند.

اتفاقات سریال «شوالیه آواره» در حدود یک قرن قبل از سریال «بازی تاج و تخت» جریان دارد و داستان سر دونکان تال و اگون پنجم تارگرین را دنبال می‌کند که به ماجراجویی‌های مختلفی در وستروس می‌‎روند. با اینکه هنوز تاریخ پخشی برای این سریال تعیین نشده اما از آنجا که اچ‌بی‌او نمی‌خواهد این سریال در رقابت با سریال «خاندان اژدها» باشد، به معنای آن است که بیننده‌ها زودتر از پایان سریال «خاندان اژدها» شاهد این اثر خواهند بود.

منبع: کولایدر