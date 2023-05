کمپانی فاندانگو به تازگی تصویر جدیدی از فیلم The Meg: The Trench منتشر کرده که دنباله‌ای بر فیلم The Meg محصول سال ۲۰۱۸ است.

باتوجه به چیزی که در تصویر جدید مشاهده می‌کنیم باید منتظر اکشن‌های فوق‌العاده و قهرمان بازی‌های جیسون استاتهام باشیم.

فیلم اول The Meg سال ۲۰۱۸ راهی سینماها شد. این فیلم براساس رمان Meg: A Novel of Deep Terror (مگ: رمانی از ترس عمیق) نوشته استیو آلتن است. فیلم داستان ماموریت نجات غواصی به نام جوناس تایلور با بازی استاتهام است که باید با کوسه مگالودون مواجه شود که تصور می‌شد منقرض شده است.

این فیلم ترکیبی از صحنه‌های اکشن مضحک و ترسناک بود. فیلم دوم براساس رمان ۱۹۹۹ این مجموعه کتب است. در این فیلم جوناس تایلور راهی ماموریت جستجو در اعماق دریا شده است. گرچه کار آن‌ها حین اقیانوس‌گردی به خطر می‌افتد و با کوسه‌های عظیم‌الجثه ماقبل تاریخ روبرو می‌شوند که باید با توانایی خاص خود آن‌ها را از سر راه بردارند. تریلر فیلم اوایل این ماه منتشر شد که حماسی بودن مقابله جوناس با کوسه‌های ماقبل تاریخ را نشان می‌داد.

منبع متن: gamefa