مجموعه‌های بسیاری در دنیای سینما با پتانسیل زیاد برای اقتباس یک بازی ویدیویی وجود دارند. سری The Matrix همیشه یکی از این گزینه‌های مستعد بوده است.

به‌ صراحت می‌توان گفت که The Matrix یکی از بهترین فرنچایزهای علمی تخیلی تمام دوران‌هاست، اما برای این‌که این موضوع قوت بیشتری بگیرد، احتمالاً لازم است تا به‌طور کلی وجود عنوان The Matrix Resurrections را از ذهن پاک کرد. خواهران واچوفسکی (Wachowski)، جهانی غنی و عمیق را در کنار شخصیت‌هایی قهرمانانه و فراموش نشدنی خلق کردند. با تفاسیر قبل و فهرست بلندبالای مفاهیم علمی تخیلی پیچیده‌ای که در آن وجود داشت، The Matrix انتخابی درجه یک برای اقتباس یک بازی ویدیویی به نظر می‌رسد. تلاش‌هایی بی‌دریغ برای ورود این آی‌پی مستعد به دنیای بازی‌های ویدیویی صورت گرفت، ولیکن این تلاش‌ها در گذشته کنار رفتند. اگر به وضعیت فعلی نگاه کنیم، حتی اشاره‌ای هم به یک بازی جدید Matrix نمی‌شود. این موضوع سوالی را در ذهن شکل می‌دهد؛ دقیقاً چه بر سر بازی‌های The Matrix آمد و آیا نسخه‌ای دیگر از بازی‌های این فرنچایز توسعه خواهد یافت یا خیر؟

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، مفاهیم علمی تخیلی فراوان و جهان دیجیتالی The Matrix، این عنوان را به گزینه‌ای بی‌نقص برای ساخت یک بازی ویدیویی تبدیل می‌کند. از قرار معلوم، خالقین این جهان نیز روی این موضوع اتفاق نظر داشتند؛ و حتی خیلی قبل‌تر از این‌که نسخه‌ اول فیلم منتشر شود، ایده‌ ساخت یک بازی را به استودیوی شاینی اینترتینمنت (Shiny Entertainment) دادند. اما از آن جهت که این استودیو در آن زمان علاقه‌ای به دنبال کردن عناوین لایسنس شده نداشت و خواهران واچوفسکی نمی‌توانستند بدون جلوه‌های ویژه و موارد دیگر، مفهوم فیلم را آن طور که باید به آن‌ها منتقل کنند، شاینی اینترتینمنت این پروژه را قبول نکرد. منتهی زمانی که The Matrix روی پرده رفت، استودیوی یادشده به‌شدت خواهان ساخت یک بازی از روی این عنوان شد.

Enter The Matrix, The Matrix

