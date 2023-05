در این مقاله به بازی‌هایی خواهیم پرداخت که با برخی از سخت‌ترین تروفی ها، مهارت و صبر پلیر را در راستای پلاتینیوم (پلات) کردن به چالش می‌کشند.

اگر در سه نسل اخیر حداقل از یکی از کنسول‌های پلی‌استیشن برخوردار بوده باشید به خوبی با سیستم تروفی‌های سونی و روند اعتیاد آور پلات کردن بازی‌ها آشنایی دارید. این سیستم از سال ۲۰۰۹ روی کنسول PS3 به طور گسترده کار خود را آغاز کرد به طوری که همه‌ی بازی‌هایی که روی این کنسول عرضه می‌شدند باید از تروفی‌ها نیز برخوردار می‌بودند و در حالی که کنسول‌های Xbox نیز از چنین سیستمی بخوردار هستند اما سونی با معرفی تروفی‌های پلاتینیوم و تعبیه‌ی سیستمی عمیق‌تر حول محور آن باعث شد مخاطبان رغبت بیشتری به تلاش برای بدست آوردن تروفی‌ها و اچیومنت‌ها روی کنسول‌هایش بکنند.

از آن پس این سیستم آن قدر مورد توجه گیمرها قرار گرفت که توانست یک جامعه‌ی اختصاصی که بیشتر نام شکارچیان تروفی‌ها را با خود یدک می‌کشند حول محور خود تشکیل دهد که به کنسول‌های Xbox نیز راه پیدا کردند. طی سال‌ها سازندگان توانستند بیشتر این سیستم تروفی را به بخشی گسترده از بازی‌های خود تبدیل کنند و به راستی آن را به عنوان محرکی موثر در راستای به چالش کشیدن پلیر به کار بگیرند.

عموما در محافل گیمینگ زیاد این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد که کدام بازی تروفی‌های سخت‌تری داشته و در همین راستا اخذ تروفی پلات آن نیز چالش برانگیزتر است از همین رو امروز تصمیم گرفتیم به برخی از بازی‌هایی بپردازیم که در طول زندگی این سیستم روی کنسول‌های پلی‌استیشن برخی از چالش برانگیزترین تروفی‌ها را ارائه داده‌اند.

Max Payne 3

