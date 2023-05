بازی Gollum بدترین عنوان سال ۲۰۲۳ از نظر نمرات است

بازی The Lord of the Rings: Gollum بالاخره به دست بازیکنان رسید و نتایج آنقدر که فکر می‌کردیم مطلوب نیستند. مشخصا با یک عنوان بدکیفیت طرف هستیم. این بازی نه تنها بدترین بازی سال ۲۰۲۳ از نظر نمرات است، بلکه نسخه نهایی آن با اسکرین‌شات‌های پیش از انتشار بازی تفاوت فاحش و خنده‌داری دارد. نسخه […]

بازی The Lord of the Rings: Gollum بالاخره به دست بازیکنان رسید و نتایج آنقدر که فکر می‌کردیم مطلوب نیستند. مشخصا با یک عنوان بدکیفیت طرف هستیم. این بازی نه تنها بدترین بازی سال ۲۰۲۳ از نظر نمرات است، بلکه نسخه نهایی آن با اسکرین‌شات‌های پیش از انتشار بازی تفاوت فاحش و خنده‌داری دارد. نسخه رایانه‌های شخصی Gollum در مجموع میانگین امتیاز ۴۳ را در وبسایت متاکریتیک کسب کرده است، در حالی که نسخه پلی استیشن ۵ امتیاز ۴۰ را دارد. برای درک کردن سطح فاجعه بهتر است نگاهی به نمرات بدترین بازی‌های امسال بیندازید. Redfall متای ۵۴ را روی PC دریافت کرد و حتی عنوان غیر قابل دفاع Crime Boss: Rockay City، دارای میانگین امتیاز ۵۲ است. واقعا کار دشواری است که بتوانید در لیست بدترین بازی‌های سال و تاریخ قرار بگیرید؛ متاسفانه سازندگان Gollum موفق به انجام این کار غیرممکن شدند. الکس آوارد (Alex Avard) از وبسایت Gamesradar، بازی را ناامیدکننده و بی‌ظرافت توصیف کرد و به بازی نمره ۴ داد. الکس همچنین تصاویری از ویدیوهای تبلیغاتی و نسخه نهایی منتشر کرد که مقایسه آن‌ها، نشان دهنده یک دانگرید و افت کیفیت عجیب است. بازی‌ها دائما در حال تغییر و توسعه هستند و نسخه‌های نهایی معمولا با تصاویر تبلیغاتی تفاوت دارند، اما این باعث نمی‌شود که افت فاحش گرافیک بازی در نسخه نهایی را نادیده بگیریم. اصلا مهم نیست که Gollum در این تصویر چقدر بد به نظر می‌رسد، فقط به فونت متن توجه کنید! اگرچه این مقایسه‌ها خنده‌دار هستند، اما چنین وضعیتی برای پروژه‌ای که بسیاری از توسعه‌دهندگان سال‌های زیادی روی آن کار کردند، غم‌انگیز است. امیدواریم که بازی بعدی استودیو Daedalic Entertainment، این اعتبار از دست رفته را به آن‌ها بازگرداند. PC ، Playstation ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، Xbox ، Xbox One X/S ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Daedalic Entertainment, Gollum, The Lord of the Rings, The Lord of the Rings: Gollum

منبع متن: gamefa