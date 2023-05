تاریخ برگزاری رویداد بعدی استودیو RGG و سری Yakuza اعلام شد

رویداد بعدی سازندگان آی‌پی Like a Dragon یا Yakuza، در تاریخ ۲۵ خرداد (۱۵ ژوئن) پخش خواهد شد و جزئیات بیشتر در مورد این رویداد زنده، به زودی منتشر می‌شود.

استودیوی Ryu Ga Gotoku که به خاطر ساخت سری Like a Dragon شناخته می‌شود، تاریخ برگزاری رویداد بعدی خود را اعلام کرد. این مراسم در تاریخ ۲۵ خرداد (۱۵ ژوئن) برگزار می‌شود. جزئیات بیشتری از این مراسم طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.

در رویداد سال گذشته استودیو RGG، این شرکت از چندین پروژه رونمایی کرد، از جمله Like a Dragon: Ishin!، بازسازی Ryu ga Gotoku Ishin! که اوایل امسال منتشر شد. همچنین این استودیو بازی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased Name را معرفی کرد. این نسخه فرعی روی شخصیت Kazuma Kiryu پس از اتفاقات Yakuza 6: The Song of Life که منجر به اتفاقات بازی Yakuza: Like a Dragon می‌شود، تمرکز دارد. همچنین دلایل حضور او را در Like a Dragon 8، نسخه اصلی بعدی این مجموعه را بیان می‌کند.

شاید در این رویداد تاریخ انتشار بازی مذکور و عنوان Like a Dragon Gaiden را دریافت کنیم. احتمالا شاهد نمایش گیم‌پلی برخی از این بازی‌ها نیز خواهیم بود. برای جزئیات بیشتر در هفته‌های آینده با ما همراه باشید.