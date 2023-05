اطلاعات جدید به دست آمده نشان می‌دهد که استودیوی Daedalic Entertainment روی ساخت یک بازی جدید از آی‌پی The Lord of the Rings کار می‌‌کند.

شکی نیست که بازی The Lord of the Rings: Gollum یکی از ضعیف‌ترین عناوین سال ۲۰۲۳ به شمار می‌آید. این بازی مدتی پیش به صورت رسمی منتشر شد و با واکنش منفی منتقدین مواجه گردید. انتقادها از این بازی به حدی بوده که تیم سازنده اخیراً بابت وضعیت بد آن از طرفداران عذرخواهی کرده است. با این حال به نظر می‌رسد که هنوز کار استودیوی Daedalic Entertainment با دنیای Lord of the Rings تمام نشده است.

طبق گزارش جدید وب‌سایت Games Wirtschaft، به نظر می‌رسد که Daedalic Entertainment کمکی به ارزش بیش از ۲ میلیون یورو در ژوئن سال گذشته از وزارت فدرال امور اقتصاد و اقدام اقلیمی آلمان دریافت کرده است. این کمک مالی به توسعه پروژه جدیدی که بازیکن را به دنیایی سرسبز مملو از موجودات افسانه ای و جادو منتقل می‌کند و اشاره شده که داستانی را از منظر یک شخصیت روایت می‌کند که قبلاً هرگز گفته نشده است.

منبع مذکور در ادامه می‌گوید که این بودجه مالی برای توسعه The Lord of the Rings: Gollum استفاده نشده و در عوض مربوط به ساخت یک پروژه متفاوت بر اساس آثار جی.آر.آر تالکین (J.R.R Tolkein) بوده است. طبق این گزارش، در حال حاضر تکمیل پروژه‌ی مذکور برای نیمه دوم سال ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده و ظاهراً پروسه‌ی توسعه آن از سال گذشته‌ی میلادی آغاز شده است.

بازی The Lord of the Rings: Gollum هم‌اکنون بر روی پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس است.