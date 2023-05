استودیوی ویژوال آرتز سونی چند کارمند خود را اخراج کرده است

طبق گزارش جدید مشخص شد که استودیوی پلی استیشن ویژوال آرتز به دلیل تغییر بزرگی که در یکی از پروژه‌های در حال تولید سونی رخ داد، چند کارمند خود را اخراج کرده است.

استودیوی تولید داخلی سونی یعنی پلی استیشن ویژوال آرتز (PlayStation Visual Arts) که در طول سال‌های گذشته در زمینه طراحی و انیمیشین به عنوان یک تیم پشتیبان در توسعه بازی‌های انحصاری مشارکت داشته، به دنبال تغییر داخلی در یک پروژه چندنفره AAA و معرفی نشده شرکت سونی، چند نفر از کارکنان خود را اخراج کرد.

این اطلاعات از طریق کارمند سابق این استودیو به نام جان بوربا به دست آمد که تا چندی پیش به عنوان مدیر هماهنگی پروژه‌ها مشغول کار بوده است. بوربا در مصاحبه با لینکدین تایید کرد که او در میان جمعی از کارمندان ویژوال آرتز قرار دارد که به دلیل یک تغییر بزرگ در ساخت پروژه چندنفره AAA و معرفی نشده از کار برکنار شدند. وی در ادامه توضیح داد دلیل این اخراج‌ها برای حمایت بودجه‌ای جدید از پروژه بوده است.

با اینکه بوربا نامی از پروژه مورد بحث نبرد اما احتمال می‌رود منظور او همان بازی چندنفره The Last of Us شرکت ناتی داگ باشد. گزارش‌های اخیر ادعا می‌کنند که پس از یک ارزیابی مجدد داخلی با همکاری بانجی (Bungie)، سونی تصمیم گرفته است مقیاس این پروژه را کاهش دهد و برخی کارکنان آن را به پروژه‌های دیگر ناتی داگ منتقل کند. در ادامه ناتی داگ رسما اعلام کرد برای رونمایی از این بازی چندنفره به فرصت بیشتری نیاز دارد.