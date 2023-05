علی‌رغم آن که تضمینی برای ساخت فصل سوم The Last of Us وجود ندارد اما سازندگانش از همین حالا مشغول ایده‌پردازی برای آن هستند.

مجموعه بازی‌های The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) علی‌رغم آن که تاکنون تنها ۲ نسخه از آن ساخته و منتشر شده است اما به یکی از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین عناوین کمپانی سونی و استودیو ناتی داگ بدل گشته که فضای پسا-آخرالزمانی آن با استقبال بی‌سابقه‌ای از سوی مخاطبین مواجه بوده است. مسئله‌ای که در نهایت باعث شد تا در سال ۲۰۲۳ میلادی شاهد پخش اقتباسی تلویزیونی از آن با هنرنمایی پدرو پاسکال و بلا رمزی در قامت نقش‌های جوئل و الی باشیم.

سریالی پرهزینه و بسیار جذاب که توسط شبکه HBO به رهبری کریگ مازن و نیل دراکمن ساخته شد و با واکنش‌هاب مثبتی از سوی منتقدین و مردم مواجه گشت. موفقیتی که HBO را مجاب کرد تا دستور ساخت فصل دوم آن را صادر نماید که البته به سبب اعتصاب نویسندگان، تولید آن با تاخیر احتمالی مواجه شده است.

حال نیز فرانچسکا اورسی، رئیس بخش دراما شبکه HBO در مصاحبه جدید خود به صحبت درباره عناوین آینده این شبکه پرداخته و به فصل سوم The Last of Us اشاره کرده است. او فاش کرده که با وجود نبود هیچ تضمینی برای ساخت فصل سوم ولی کریگ مازن و نیل دراکمن چشم‌انداز و ایده‌هایی برای آن دارند.

به گمانم کریگ مازن و نیل دراکمن همچان مشغول برنامه‌ریزی برای هدایت مسیر این مجموعه هستند تا بدانند که چگونه باید آن را پایان دهند. با وجود آن که آن‌ها ایده و برنامه‌هایی برای فصل سوم سریال The Last of Us دارند اما فعلاً هیچ تصمینی برای ساخت آن وجود ندارد.

با توجه به تاخیر احتمالی در ساخت فصل دوم سریال The Last of Us که تولید آن می‌تواند ۲ الی ۳ سال به طول بینجامد، صحبت‌های فرانچسکا اورسی منطقی به نظر می‌رسد. با این حال به سبب موفقیت‌هایی که فصل نخست این سریال کسب کرد و بینندگان بسیاری را در سراسر جهان وادار به تماشای سریال نمود، باید دید که برنامه‌ریزی شبکه HBO برای این مجموعه به چه سمت و سویی کشیده خواهد شد.

منبع: Comingsoon