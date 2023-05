جدول فروش هفتگی بریتانیا؛ Tears of the Kingdom برای سومین هفته متوالی صدرنشین شد

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom به آسانی توانست سومین رتبه اول متوالی خود در جدول فروش هفتگی بریتانیا را به دست آورد. The Lord of the Rings: Gollum هم کار خود را در رتبه ششم آغاز کرد.

فروش انحصاری بزرگ نینتندو نسبت به هفته گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است، اما این بازی هم‌چنان به آسانی جلوتر از FIFA 23 قرار دارد. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom هم‌چنین در حال نزدیک شدن به Hogwarts Legacy به عنوان پرفروش‌ترین بازی امسال تا به اینجا است. البته این فروش تنها از نظر فیزیکی بوده و با احتساب فروش دیجیتالی Hogwarts Legacy هم‌چنان اختلاف قابل توجه‌ای را دارد. باید توجه کرد که برخلاف Hogwarts Legacy، جدیدترین نسخه از فرنچایز The Legend of Zelda فقط برای یک پلتفرم عرضه شده است.

اکثر بازی‌های دیگر هم این هفته افت فروشی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده‌اند. با پایان فصل لیگ برتر جزیره، فروش FIFA 23 نسبت به هفته گذشته ۳ درصد کاهش داشته است. Hogwarts Legacy هم در رتبه سوم قرار دارد (۱۳ درصد افت فروش). Mario Kart 8 Deluxe غلی رغم افت فروش ۵ درصدی یک پله صعود داشته و به رتبه چهارم رسیده است. در حالی که Star Wars Jedi: Survivor با افت فروش ۲۴ درصدی از رتبه چهارم به رتبه پنجم رفته است.

پرفروش‌ترین بازی جدید این هفته The Lord of the Rings: Gollum است که رتبه ششم جدول را تصاحب کرده است. این عرضه بسیار ضعیفی برای این بازی به حساب می‌آید که نقدهای بسیار ضعیفی را دریافت کرده است. با این حال فروش فیزیکی آن کمی بیشتر از LEGO 2K Drive از هفته گذشته است. ۷۰ درصد فروش فیزیکی Gollum روی پلی استیشن ۵، ۲۰ درصد روی ایکس باکس و ۱۰ درصد روی پلی استیشن ۴ بوده است. با توجه به محبوبیت ایکس باکس به عنوان یک کنسول دیجیتالی، تقسیم سهم کنسول‌ها با احتساب فروش دیجیتالی نزدیک‌تر است.

صحبت از بازی LEGO هفته گذشته شد و باید گفت که این بازی ریسینگ پس از یک افت فروش ۴۱ درصدی به رتبه سیزدهم رفته است. Dead Island 2 علی رغم افت فروشی ۱۸ درصدی بار دیگر توانسته خود را در رتبه آخر جدول ده برتر حفظ کند. Minecraft Legends هم دوباره در رتبه یازدهم قرار گرفته است (۱۷ درصد افت فروش).

در نهایت هم باید در مورد The Legend of Zelda: Breath of the Wild صحبت کرد که از محبوبیت Tears of the Kingdom بهره می‌برد. این انحصاری نینتندو که در سال ۲۰۱۷ عرضه شده توانسته این هفته یک پله صعود داشته باشد و با وجود ۵ درصد افت فروش به رتبه هفتم برسد. موفقیت Breath of the Wild به این معنا است که Tears of the Kingdom توانسته بازیکنان جدید را به سری The Legend of Zelda بیاورد.

در ادامه می‌توانید فهرست ۱۰ بازی پرفروش فیزیکی بریتانیا در هفته‌ی اخیر را مشاهده کنید:

نام بازی رتبه این هفته رتبه هفته قبل The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ۱ ۱ FIFA 23 ۲ ۲ Hogwarts Legacy ۳ ۳ Mario Kart 8 Deluxe ۴ ۵ Star Wars Jedi: Survivor ۵ ۴ The Lord of the Rings: Gollum ۶ ورودی جدید The Legend of Zelda: Breath of the Wild ۷ ۸ Grand Theft Auto 5 ۸ ۱۲ Animal Crossing: New Horizons ۹ ۹ Dead Island 2 ۱۰ ۱۰