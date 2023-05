طرح بازی بعدی ناتی داگ به عنوان یک اثر جنایی کاراگاهی تاریک

تصور بازی بزرگ بعدی از استودیوهای خلاق و ریسک‌پذیر بسیار جذاب است. از برخی تیم‌ها در صنعت گیمینگ، انتظار ایده‌ها و رویکردهای کاملاً نوین را داریم. چه می‌شود اگر ناتی داگ یک بازی جنایی کاراگاهی تاریک را ارائه دهد؟

ناتی داگ (Naughty Dog) یکی از سردمداران صنعت بازی‌های ویدیویی از حیث «روایت‌» است که قصه‌های متداول را به شکلی درگیرکننده نقل می‎‌کند؛ نویسندگان این استودیو، به خوبی می‌توانند قصه‌های سادۀ تک‌خطی را به نحوی شاخ و برگ دهند و روایت کنند که در انتها تعدادی کاراکتر محبوب به فهرست شخصیت‌های مورد علاقۀ‌تان اضافه شود و در نهایت با یکی از خاطره‌انگیزترین تجربه‌های زندگیِتان مواجه شوید. نکتۀ دیگری که ناتی داگ به واسطۀ آخرین بازی خود یعنی The Last of Us Part 2 ثابت کرد، این است که ترسی از ریسک کردن ندارد و حاضر است روایت سنتی را محض رسیدن به یک خروجی تازه، کنار بگذارد.

پیرامون «طرح بازی بعدی ناتی داگ»، با وجود این که داستان و روایت نقش کلیدی‌تری را ایفا خواهند کرد، ایدۀ یک بازی جنایی کاراگاهی تاریک، چالشی وصف ناشدنی را برای گیم‌پلی به وجود خواهد آورد. پیش از هر چیز، بسیار مهم است که درک کنیم، این ایده بستر روایت یک قصۀ شخصی را در کنار انواع داستان‌های غیرشخصی فراهم می‌سازد. با این وجود، برای این پروژه، انتظار می‌رود کمی از روایت‌ شخصی آثار قبلی دور شویم و تا حدودی پدیده‌هایی کلی‌تر را هدف بررسی روایی قرار دهیم. این رویکرد به شکل‌گیری گیم‌پلی و Pacing کمک می‌کند و در عین حال، خط اصلی داستان پتانسیل خلق لحظات احساسی و برقراری ارتباط با کاراکترهای اصلی را نیز فراهم می‌سازد.

