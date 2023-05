به نظر می‌رسد که شبکه HBO برنامه‌های طولانی‌مدتی برای ساخت پروژه‌های گوناون از دنیای Game of Thrones را خواهد داشت.

به نظر می‌رسد که شبکه HBO برنامه‌های طولانی‌مدتی برای ساخت پروژه‌های گوناون از دنیای Game of Thrones را خواهد داشت. حماسه آتش و خون و وقایع سرزمین وستروسی که توسط جرج آر. آر. مارتین خلق شده به حدی غنی و جذاب است که شبکه HBO فعلاً قصد بیخیال شدن آن را نداشته و با تمام قدرت مشغول سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های مختلف آن می‌باشد. زیرا گزارش جدید خبرگزاری ددلاین حاوی اطلاعات مهمی از آینده فرنچایز Game of Thrones (بازی تاج و تخت) در مدیوم تلویزیون می‌باشد. فرانچسکا اورسی، رئیس بخش دراما شبکه HBO در مصاحبه با خبرگزاری ددلاین فاش کرده که آن‌ها مشغول سرمایه‌گذاری بر روی اسپین‌آف‌های گوناگونی از دنیای آتش و خون می‌باشند که البته تضمینی وجود ندارد که تمامی آن‌ها از سوی مدیران این شبکه چراغ سبز تولید را دریافت نمایند و بسیاری از آن‌ها تنها در حد ایده باقی مانده و هنوز حتی فیلم‌نامه‌ای برایشان تعریف نشده است. یکی از این پیش درآمدها که احتمال ساخت آن طی چند ماه گذشته قوت گرفته است، مجموعه‌ای حول محور دوران جوانی اگان فاتح می‌باشد که ۳۰۰ سال پیش از وقایع Game of Thrones جریان داشته و شاهد فتح سرزمین وستروس توسط او و همسرانش خواهیم بود. اگان فاتحی که با اژدهای عظیم‌الجثه خود تحت عنوان بالریون حسابی در نزد طرفداران محبوب بوده و ساخت سریالی اختصاصی حول محور وی می‌تواند موفقیت‌های بسیاری را برای شبکه HBO به همراه داشته باشد. با وجود آن که ایده ساخت سریال‌های بسیاری از دنیای آتش و خون مطرح شده اما فعلاً این شبکه مشغول تولید فصل دوم سریال House of the Dragon (خاندان اژدها) می‌باشد و با توجه به اعتصاب نویسندگان هالیوود، بعید به نظر می‌رسد که فیلم‌نامه جدیدی برای آثار مرتبط با Game of Thrones در دست نگارش باشد. مخصوصاً که خود شخص جرج آر. آر. مارتین نیز حمایت خود را از نویسندگان اعلام کرده است. منبع: Comingsoon

