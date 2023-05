تاریخ برگزاری رویداد Devolver Direct مشخص شد

شرکت دیوالور دیجیتال (Devolver Digital) رسماً اعلام کرد که رویداد Devolver Direct امسال در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۳ (۱۸ خرداد ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد.

دیوالور دیجیتال مدتی پیش تایید کرد که در ژوئن سال جاری بار دیگر با رویداد Devolver Direct باز خواهد گشت. در همین رابطه اخیراً اطلاعاتی جدیدی از رویداد مذکور در دسترس قرار گرفته است. بر اساس جزئیات منتشر شده، رویداد Devolver Direct چند ساعت بعد از مراسم Summer Game Fest برگزار خواهد شد. رویداد امسال تحت عنوان Devolver Direct: The Return of Volvy نام‌گذاری شده است.

شرکت دیوالور دیجیتال چند عنوان مختلف در دست توسعه دارد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان از بازی‌های The Plucky Squire، The Talos Principal 2، Neva، Wizard with a Gun، Skate Story و… نام برد که احتمال دارد در رویداد امسال Devolver Direct شاهد نمایش آن‌ها باشیم.