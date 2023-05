در سینما زمانی را شاهد بودیم که کتاب‌ها اصلی‌ترین منبع اقتباس در سینما بودند؛ اما در جهان پست مدرن امروز، بازی‌های ویدیویی یا همان گیم‌ها درحال تسخیر سینما هستند و روز به روز بر تعداد فیلم و سریال‌‌های درخشان در این حوزه افزوده می‌شود. مثلا در همین چند ماه پیش بود که سریال last of us با چنان قدرتی به سینما غلبه کرد که شاید تا چند ‌سال، هیچ سریالی به گرد پای آن نرسد. یا مثلا همین انیمیشن سوپر ماریو که توانست در حد انتظارات ظاهر شود و گیشه را نیز تسخیر کند. و امروز نیز شاهد یک اقتباس جدید از بازی خاطره‌انگیز Dungeons Dragons: Honour Among Thieves هستیم که صدر در صد در مقام و مرحله اول، اثری سرگرم کننده و یکبار مصرف است، اما فیلم در واقع بد است، راستش را بخواهید خیلی هم بد است!

