حال که به سال پایانی دنیای سینمایی فعلی دی‌سی رسیدیم، قصد داریم تا دلایل شکست اسنایدرورس را بررسی نماییم.

دی‌سی و مارول از گذشته تاکنون به عنوان رقیب یکدیگر سعی کرده‌اند تا هر یک به شیوه‌های متفاوتی ژانر ابرقهرمانی را در مدیوم‌های مختلفی همچون سینما، تلویزیون و بازی‌های ویدیویی به تصویر بکشند. با این حال زمانی که در سال ۲۰۰۸ دنیای سینمایی مارول کار خود را آغاز نمود، این رقابت به سطح کاملاً جدیدی وارد شد که تا آن زمان بی‌سابقه بود. رقابت به شکلی گسترده و شدید در حوزه سینما که در نهایت دی‌سی را نیز مجاب کرد تا پس از چندین و چند تلاش ناموفق، دنیای سینمایی خود را به رهبری زک اسنایدر در سال ۲۰۱۳ با فیلم Man of Steel (مرد پولادین) آغاز نماید.

دنیایی سینمایی که الگو گرفته از بازی و کمیک‌هایی تحت عنوان “بی‌عدالتی” بود که در آن سوپرمن/کلارک کنت به مرکز توجه داستان بدل گشته و وقایعی متفاوت، بی‌رحمانه و بسیار تاریک به تصویر کشیده می‌شد. در حالی که ایده الهام گرفتن از بازی و کمیک‌های بی‌عدالتی بر روی کاغذ بسیار جذاب و منحصر به فرد جلوه می‌نمود اما مسئله تعیین کننده، چگونگی برنامه‌ریزی پروژه‌ها و به تصویر کشیدن فیلم‌های تکی و گروهی ابرقهرمانان دی‌سی بود که طرفداران را نگران کرده بود.

در حالی که سینما به سبب فیلم‌های شوالیه تاریکی کریستوفر نولان با مفهوم روایتی تاریک حول محور ابرقهرمانان آشنا شده بود اما داستان‌های به تصویر کشیده شده در بی‌عدالتی نیازمند صرف زمان و وقت بسیار زیادی بود تا مخاطبین بتوانند خود را با دنیای سینمایی دی‌سی وفق داده و برای تجربه یکی از تاریک‌ترین داستان‌های ابرقهرمانی تاریخ آماده نمایند. مسئله‌ای که متاسفانه زک اسنایدر و تیم برنامه‌ریزی او از همان ابتدا قدم اشتباهی را برداشته و در نهایت نیز با شکست‌های متعدد و عدم برنامه‌ریزی جالب توجه، شکست دنیای سینمایی دی‌سی و اسنایدرورس را به همراه داشتند.

به همین سبب نیز در این مقاله قصد داریم تا به بررسی دلایلی بپردازیم که منجر به نابودی دنیای سینمایی فعلی دی‌سی شد و پرونده اسنایدرورس را برای همیشه پایان داد. دنیای سینمایی که امسال با فیلم‌های فلش و آکوامن به پایان رسیده و ایده رویارویی لیگ عدالت با دارک‌ساید که می‌توانست به حماسه‌ای فراموش نشدنی بدلل گردد، تنها به خاطره‌ای تاسف‌بار تبدیل خواهد شد. پس در ادامه این مقاله جذاب و خواندنی با ما همراه باشید.

پروسه تولید لیگ عدالت و انتشار نسخه زک اسنایدر

