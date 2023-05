پوستر شخصیت‌های فیلم مورد انتظار Indiana Jones and the Dial of Destiny منتشر شده که حاوی چهره‌های جدید و قدیمی بسیاری می‌باشد.

پوستر شخصیت‌های فیلم مورد انتظار Indiana Jones and the Dial of Destiny منتشر شده که حاوی چهره‌های جدید و قدیمی بسیاری می‌باشد. شمارش معکوس برای اکران یکی از فیلم‌های مورد انتظار چند سال اخیر سینما به نام Indiana Jones and the Dial of Destiny (ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت) آغاز شده است. فیلمی با حضور هریسون فورد که احتمالاً برای آخرین‌بار شاهد حضور وی در قامت ماجراجوی محبوب و دوست‌داشتنی سینما یعنی ایندیانا جونز هستیم که نمایش محدود آن در جریان جشنواره کن با تشویق حضار همراه بوده است. پس از آن که در دهه ۱۹۶۰ میلادی رقابت تنگاتنگی میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برای سفر به ماه درگرفت، کشور آمریکا از دانشمندان مهاجر نازی بهره گرفت تا با ساخت یک فضاپیمای بسیار پیشرفته، در این رقابت پیروز گردد. پس از گذشت سال‌های بسیار از این رویارویی، ایندیانا جونز با یکی از این دانشمندان به نام وولر دوباره رودررو شده و این دو برای تصاحب گنجینه‌ای باستانی که می‌تواند دنیا را متحول کند، وقایع جذاب و هیجان‌انگیزی را رقم می‌زنند. حال نیز پوسترهای جدیدی از گردانه سرنوشت منتشر شده که شخصیت‌های آن را به معرض نمایش می‌گذارد. در ادامه می‌توانید به مشاهده این پوسترها بپردازید. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Indiana Jones and the Dial of Destiny, سینما, فیلم‌

