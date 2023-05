انیمیشن سینمایی مورد انتظار Avatar: The Last Airbender برخلاف تصورات از صداپیشگان قدیمی این مجموعه استفاده نخواهد کرد.

سال ۲۰۲۵ میلادی برای طرفداران آواتار بسیار جذاب و درخشان خواهد بود؛ زیرا تیم آواتار با انیمیشن سینمایی Avatar: The Last Airbender (آواتار: آخرین باد افزار) به استقبال طرفداران خواهد آمد. انیمیشنی که پس از ۱۷ سال باری دیگر طرفداران این مجموعه را به سرزمین خیالی برده تا بتوانیم شاهد ماجراجویی آنگ و دوستانش باشیم.

با این حال طبق خبر جدیدی که منتشر شده، طرفداران مجموعه آواتار شاید که کمی نسبت به این انیمیشن سینمایی ناامید شوند. زیرا یکی از صداپیشگان قدیمی این مجموعه به نام جسی فلاور در مصاحبه جدید خود فاش کرده که پس از آن که متوجه شده بسیاری از اعضای سابق تیم صداپیشگی در این پروژه حضور نخواهند داشت، شوکه شده است.

با توجه به این که انیمیشن سینمایی Avatar: The Last Airbender سال‌ها پس از وقایع مجموعه پیشین جریان دارد، جایگزینی تیم قبلی با صداپیشگان جدید تا حدودی می‌تواند منطقی جلوه نماید. با این حال جسی فلاور فاش کرد که اگر فرصتی به وی داده شود، علاقه‌مند به حضور در این فرنچایز خواهد بود.

این پروژه سینمایی جدید که بین مجموعه‌های The Last Airbender و The Legend of Korra (افسانه کورا) جریان دارد، روایت‌گر سرزمینی نابود شده به واسطه جنگ می‌باشد که قهرمانانش باید تا اتحاد مردم گوشه و کنار این سرزمین، جهان را از نابودی نجات دهند. ماموریتی سخت و هیجان‌انگیز که می‌تواند به وقایعی غیرمنتظره منتهی شود.

انیمیشن سینمایی Avatar: The Last Airbender برای پخش در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: کولایدر