تاریخ عرضه نسخه دسترسی زودهنگام بازی Six Days in Fallujah مشخص شد

طبق اعلام استودیوی Highwire Games، بازی شوتر اول شخص Six Days in Fallujah در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ (۱ تیر ۱۴۰۲) به صورت دسترسی زودهنگام (Early Access) بر روی استیم منتشر خواهد شد. بازی Six Days in Fallujah که مدت‌هاست در دست توسعه قرار دارد، داستان نبرد فلوجه در سال ۲۰۰۴ از دید مختلف، شامل نیروهای آمریکایی در حال جنگ با شورشیان عراقی و همچنین اعضای جمعیت غیرنظامی شهر روایت می‌کند. بر اساس توضیحات شرکت Victura، ناشر Six Days in Fallujah، قیمت این ۴۰ دلار است و نسخه‌ی دسترسی زودهنگام آن با ۴ ماموریت به صورت کواپ تا ۴ نفر در نقشه‌های شهری که به صورت رویه‌ای در هر بار بازی ایجاد می‌شوند، عرضه خواهد شد . این ماموریت‌ها بر تجربیات تیم‌های تفنگداران دریایی آمریکا در روز اول نبرد متمرکز خواهند بود. مدتی پس از عرضه نسخه دسترسی زودهنگام Six Days in Fallujah بازیکنان قادر خواهند بود به‌ عنوان تیم عملیات ویژه یا سربازان عراقی که در کنار نیروهای ائتلاف می‌جنگند، به صورت کواپ به تجربه‌ی بازی کنند. شرکت Victura قصد دارد ماموریت‌های داستانی Six Days in Fallujah با بازآفرینی داستان‌های واقعی از نبرد نیز منتشر کند و انتظار می‌رود نسخه‌ی نهایی این اثر در سال ۲۰۲۴ برای کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار گیرد. بازی Six Days in Fallujah در ابتدا قرار بود بیش از یک دهه قبل توسط کونامی (Konami) منتشر شود، اما شرکت مذکور در سال ۲۰۰۹ به دلیل ماهیت بحث برانگیز بازی که انتقادات بسیاری از جمله کهنه سربازان نظامی و گروه های ضد جنگ را برانگیخت، از انتشار این بازی کنار کناره‌گیری کرد. پروژه‌ی مذکور در سال ۲۰۱۷ مجدداً آغاز شد و شرکت Victuria که توسط مدیرعامل استودیوی اتومیک گیمز (Atomic Games)، سازنده‌ی اصلی بازی تشکیل شده بود، اعلام کرد که این بازی توسط استودیوی Highwire Games در دست توسعه قرار دارد. این استودیو توسط تعدادی از توسعه‌دهندگان سابق بانجی (Bungie) تشکیل شده است. این بازی قرار بود در سال ۲۰۲۱ منتشر شود، اما عرضه‌‌ی آن تا سال ۲۰۲۲ و سپس تا ۲۰۲۳ به تعویق افتاد. در پایان می‌توانید مشخصات سیستم مورد نیاز و تریلر اعلام تاریخ عرضه‌ نسخه دسترسی زودهنگام بازی Six Days in Fallujah را مشاهده کنید. حداقل سیستم مورد نیاز: سیستم عامل: ویندوز ۱۰

پردازنده: Intel i5 7th generation یا AMD Ryzen 5-2600

کارت گرافیک: Nvidia GTX 970 یا AMD Radeon R9 390

رم: ۸ گیگابایت

فضای مورد نیاز: ۲۲ گیگابایت سیستم پیشنهادی: سیستم عامل: ویندوز ۱۱

پردازنده: Intel i7-8700 یا AMD Ryzen 7-2700x

کارت گرافیک: Nvidia RTX 2070 یا AMD RX-5700XT

رم: ۱۲ گیگابایت

فضای مورد نیاز: ۲۲ گیگابایت

