شیوه تبلیغاتی متفاوت برای آخرین اثر هایائو میازاکی

در دوره و زمانی که کمپانی‌های سازنده فیلم، سریال و انیمه از کمپین و شیوه‌های تبلیغاتی پرهزینه و پر سر و صدایی برای جلب توجه مخاطبین بهره می‌گیرند اما استودیو جیبلی و هایائو میازاکی شیوه تبلیغاتی متفاوتی را برای انیمه How Do You Live (چگونه زندگی می‌کنی) در نظر گرفته‌اند که به خودی خود اتفاق جالب و ارزشمندی به شمار می‌رود.

طبق صحبت‌های توشیو سوزوکی، تهیه‌کننده استودیو جیبلی، آن‌ها در نظر دارند تا بدون انتشار هیچ تریلر و یا تصاویری از انیمه سینمایی How Do You Live و با تکیه بر تنها ۱ پوستر، آخرین ساخته هایائو میازاکی را برای طرفداران مدیوم انیمه تبلیغ نمایند. پوستری که نخستین‌بار در آذر ماه سال گذشته منتشر شد و در ادامه می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

Anime, Hayao Miyazaki, How Do You Live?, انیمه, سینما, فیلم‌

منبع متن: gamefa