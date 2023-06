با اعلام تهیه‌کننده ریبوت Alone in the Dark، بازیکنانی که هیچ اطلاعاتی از داستان نسخه اصلی سری ندارند، می‌توانند بدون مشکل از تجربه بازی لذت ببرند.

طرفداران ژانر وحشت بقا تا به اینجا سال دو ریمیک Dead Space و Resident Evil 4 را تجربه کرده‌اند و دو عنوان موردانتظار دیگر یعنی بازسازی Silent Hill 2 و Alan Wake 2 نیز در دست توسعه قرار دارند تا در مقطعی از سال جاری عرضه شوند. با وجود این عنوان‌ها به نظر می‌رسد طرفداران ژانر وحشت بقا هیچ کمبودی از نظر بازی احساس نخواهند کرد اما در این میان، بازی‌های ترسناک دیگری هستند که می‌توانند توجه‌ها را به خود جلب کنند. یکی از این بازی‌ها Alone in the Dark از استودیو پایسیز اینتراکتیو (Pisces Interactive) و شرکت THQ Nordic به حساب می‌آید که قرار است پس از مدت‌ها به احیای این فرانچایز کلاسیک و ترسناک بپردازد.

باید توجه داشت که مدت زمان زیادی از عرضه آخرین نسخه اصلی Alone in the Dark می‌گذرد و به همین خاطر بسیاری از بازیکنان احتمالا به تجربه این فرانچایز نپرداخته‌اند. حال آندرس اشمیدکر (Andreas Schmiedecker)، تهیه‌کننده بازی Alone in the Dark، به طرفداران اطمینان داده است که در صورت نداشتن آشنایی با این سری، مشکلی برای تجربه نسخه جدید نخواهد بود.

اشمیدکر در مصاحبه اخیر خود با رسانه MP1st گفت اگرچه کسانی که با بازی اصلی آشنا هستند انواع اشاره‌، ارجاع و چند شگفتی مرتبط با آن را در بازی جدید پیدا خواهند کرد اما بازیکنانی که هیچ آشنایی و اطلاعی از این سری ندارند هم می‌توانند بدون مشکل از تجربه ریبوت Alone in the Dark لذت ببرند.

این تهیه‌کننده در ادامه خاطرنشان کرد:

در حالی که ما زیاد با عناصر و شخصیت‌های بازی سال ۱۹۹۲ سر و کار داریم و داستان ریبوت ما بسیار شبیه به نسخه اصلی روایت می‌شود اما سعی کرده‌ایم یک داستان منحصر به فرد را روایت کنیم تا همه بازیکنان را به دنیایی جدید ببرد. اگر داستان اصلی را به خاطر داشته باشید، اشاره‌ها و ارجاع‌های زیادی را پیدا می‌کنید که به آن مرتبط هستند. همچنین چند غافلگیری برای شما در داستان گنجانده شده است. با این وجود بازیکنانی که هیچ اطلاعاتی از داستان بازی اصلی ندارند، می‌توانند از این تجربه جدید لذت ببرند.

ریبوت Alone in the Dark قرار است در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۳) روی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس عرضه شود. در حال حاضر تیم سازنده یک مقدمه رایگان قابل تجربه به نام Alone in the Dark: Prologue را روی همه پلتفرم‌ها در دسترس بازیکنان قرار داده است.

مبنع: Gamingbolt