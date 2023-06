جدول فروش هفتگی بریتانیا؛ ادامه صدرنشینی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

بازی تحسین شده The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom برای چهارمین هفته متوالی در صدر جدول پرفروش‌ترین عناوین فیزیکی بریتانیا قرار گرفت.

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom تنها از نظر فروش فیزیکی، سومین عنوان پرفروش سری Zelda در تاریخ جداول فروش بریتانیا محسوب می‌شود و اکنون فروش از نسخه N64 Ocarina of Time که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد، پیشی گرفته است. این بازی از نظر فروش پشت سر نسخه‌‌های Breath of the Wild و Twilight Princess از سری Zelda قرار دارد.

نینتندو مدتی پیش اعلام کرد که فروش The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom تنها در هفته اول انتشار آن به بیش از ۱۰ میلیون نسخه رسید. به عبارت دیگر، در حال حاضر این اثر دومین بازی پرفروش تاریخ Zelda پس از نسخه‌ی Breath of the Wild به شمار می‌آید. البته داده‌های نینتندو شامل فروش دیجیتالی است.

بازی تازه منتشر شده و موفق Street Fighter 6 پس از The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در رتبه‌ی دوم جدول فروش هفتگی بریتانیا جای گرفت. عملکرد این بازی یک در مقایسه با محبوبیت بازی‌های Resident Evil در بخش فروش فیزیکی، یک نمایش قوی را برای اثر شرکت کپکام (Capcom) نشان نمی‌دهد؛ با این حال، اکثریت فروش Street Fighter 6 از طریق کانال‌های دیجیتال انجام می‌شود و بنابراین عملکرد فروش فیزیکی آن عملکرد واقعی بازی را نشان نخواهد داد.

حدود ۷۹ درصد از فروش فیزیکی Street Fighter 6 در بریتانیا به نسخه‌ی پلی استیشن ۵، ۱۳ درصد روی ایکس باکس سری ایکس/اس و ۸ درصد به نسخه‌ی پلی استیشن ۴ اختصاص دارد.

از سوی دیگر، بازی FIFA 23 این هفته با کاهش ۴ درصدی فروش هفتگی به رتبه‌ی سوم جدول سقوط کرد. بازی Hogwarts Legacy نیز با وجود افزایش ۱۱ درصدی فروش هفتگی به رتبه‌ی چهارم رسید. همچنین عنوان Mario Kart 8: Deluxe با افزایش ۱۰ درصدی فروش هفته به هفته به رده‌ی پنجم سقوط کرد.

در بین عناوینی که به‌تازگی منتشر شده‌اند، نسخه‌ی کنسولی Company of Heroes 3 این هفته در رده‌ی ۳۲ قرار گرفت. عنوان Star Wars Jedi: Survivor نیز از بین ۵ عنوان پرفروش جدول فروش بریتانیا خارج شد و با کاهش ۷ درصدی فروش هفتگی به رتبه‌ی ششم سقوط کرد. بازی LEGO 2K Drive اکنون با افت فروش جزئی در رتبه ۱۷ قرار دارد. همچنین فروش بازی Farming Simulator 23 در نینتندو سوییچ با افزایش ۶ درصدی همراه بوده است. با این حال بازی مذکور از رتبه ۲۱ به رتبه ۲۵ جدول سقوط کرد. بازی ناموفق The Lord of the Rings: Gollum نیز هفته‌ی گذشته به طور کامل از فهرست ۴۰ عنوان پرفروش بریتانیا خارج شد.

در پایان می‌توانید فهرست ۱۰ بازی پرفروش فیزیکی بریتانیا در هفته‌ی منتهی به ۳ ژوئن را مشاهده کنید.

نام بازی رتبه این هفته رتبه هفته گذشته The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ۱ ۱ Street Fighter 6 ۲ ورودی جدید FIFA 23 ۳ ۲ Hogwarts Legacy ۴ ۳ Mario Kart 8: Deluxe ۵ ۴ Star Wars Jedi: Survivor ۶ ۵ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ۷ ۷ Animal Crossing: New Horizons ۸ ۹ Grand Theft Auto 5 ۹ ۸ Nintendo Switch Sports ۱۰ ۱۴