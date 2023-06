در حال حاضر بیش از ۱ میلیون نفر در دنیا وجود دارند که مبارزات خیابانی خود را به دنیای مجازی و Street Fighter 6 کشانده‌اند. اگرچه بازی مبارزه‌ای جدید کپکام (Capcom) نتوانست در اولین هفته عرضه، The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom را در جدول پرفروش‌ترین‌های بریتانیا شکست دهد اما با این حال […]

تعداد بازیکنان Street Fighter 6 از ۱ میلیون نفر گذشت امیرحسین نصرتی ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - 18:12