بر اساس پروفایل لینکدین یکی از کارمندان فرام سافتور (From Software)، این استودیو در ماه ژانویه سال ۲۰۲۲ پروسۀ «تحقیق و توسعه» یک پروژۀ جدید را آغاز کرده است. در حالی که منتظر انتشار بازی Armored Core 6: Fires of Rubicon و بستۀ‌الحاقی Shadow of the Erdtree برای عنوان Elden Ring هستیم، به نظر می‌رسد […]

فرام سافتور در ژانویه ۲۰۲۲ وارد مرحله تحقیق و توسعه یک پروژه جدید شده است محمد حسین کریمی ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - 22:50