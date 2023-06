نقد و بررسی بازی The Lord of the Rings: Gollum

بعد از تاخیر‌های متوالی، The Lord of the Rings: Gollum منتشر شد و اگر دوست دارید با یکی از بدترین بازی‌های ساخته شده توسط بشر آشنا شوید، تا انتهای این نقد و بررسی همراه گیمفا باشید.

معمولا، در مورد نوشتن مقدمه برای نقد و بررسی‌ها، سعی می‌کنم تا احساسی که از سوی بازی دریافت کرده‌ام را به شکل متن در بیاورم، اما برای نقد و بررسی The Lord of the Rings: Gollum آنقدر حالم بد است، که نمی‌دانم چگونه آن را توصیف کنم!

یادتان می‌آید که دامبلدور برای خوردن زهر داخل جام برای رسیدن به هولکراکس چه زجری می‌کشید و هربار که سعی می‌کرد نوشیدن زهر را متوقف کند، هری به او دلداری می‌داد و در عین حال مجبورش می‌کرد تا ته آن جام لعنتی را سر بکشد؟ تک تک لحظاتی که در Gollum تجربه کردم به مانند همان زهر بود و انگار باری که بر دوشم قرار گرفت، من را مجبور می‌کرد تا انتهای آن را سر بکشم، دریغ از آن که عمیقا باور داشتم قرار نیست به هیچ گردنبندی در انتهای آن برسم و صرفا دارم عذاب می‌کشم!

بله، The Lord of the Rings: Gollum به قدری بد است که آثاری چون ردفال و بعضا حتی عتیقه‌‌جاتی چون عنوان سریع و خشن اکتیویژن در برابرش کاندید‌های برترین بازی سال به شمار می‌روند! اگر هنوز هم ذره‌ای ته وجودتان فریاد می‌زند که ممکن است این بازی آنقدرها هم بد نباشد، این متن را تا انتها مطالعه کنید.

The Lord of the Rings: Gollum، همانطور که از اسمش مشخص است، شما را در نقش یکی از منفورترین کاراکترهای فانتزی ارباب حلقه‌ها قرار می‌دهد و قرار است در طول مدت‌ زمانِ شدیدا طولانیِ ۲۰ ساعته‌اش، از زندگی فلاکت‌بار و مزخرف گالم برایمان بگوید.

