آمار بازیکنان The Division 2 از ۲۰ میلیون نفر گذشت

شرکت یوبیسافت (Ubisoft) اعلام کرد آمار بازیکنان عنوان The Division 2 که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، از ۲۰ میلیون نفر عبور کرد.

بیش از چهار سال از زمان عرضه بازی جهان باز و تیراندازی Division 2 توسط شرکت یوبیسافت و استودیوی مسیو اینترتینمنت (Massive Entertainment) می‌گذرد و با اینکه این عنوان در دوره‌هایی دچار افت شده بود اما به نظر می‌رسد یوبیسافت توانسته است همچنان به پشتیبانی قدرتمند از بازیکنان آن ادامه دهد.

حال به نظر می‌رسد بازی The Division 2 به نقطه عطف جدیدی دست یافته است. به گفته شرکت یوبیسافت، تعداد بازیکنانی که تاکنون به تجربه این بازی پرداخته‌اند از ۲۰ میلیون نفر عبور کرده است.

تیم توسعه در نظر دارد در آینده نزدیک محتوای بیشتری را در اختیار بازیکنان The Division 2 قرار دهد. بازیکنان می‌توانند از تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ (۸ ژوئن ۲۰۲۳) فصل اول از سال پنجم به نام Broken Wings را شروع کنند. در نکته‌ای جالب، چندی پیش کارگردان خلاق این بازی فاش کرده بود که یوبیسافت در ابتدا برنامه داشت پشتیبانی از این عنوان را در سال ۲۰۲۰ به پایان رساند اما محبوبیت و موفقیت فراتر از انتظار آن باعث شد یوبیسافت از تصمیم خود عقب‌نشینی کرده و به پشتیبانی ادامه دهد.

استودیوی مسیو اینترتینمنت چندی پیش در مورد بازی The Division 3 اعلام کرد که گزینه ساخت این نسخه در حال حاضر روی میز قرار ندارد. با توجه به اینکه تیم سازنده هم‌اکنون مشغول توسعه Avatar: Frontiers of Pandora و یک بازی Star Wars جهان باز است، عدم توسعه نسخه سوم سری The Division جای تعجب چندانی ندارد.