بازی اکشن نقش‌آفرینی Diablo 4 در روز انتشار جهانی خود، به عنوان بزرگترین عرضه‌ی یک بازی شرکت بلیزارد اینترتینمنت (Blizzard Entertainment) لقب گرفته است. به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۳ سالی بزرگ و فراموش‌نشدنی برای بازیکنان باشد؛ چراکه تاکنون عناوینی مانند The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom و Resident Evil 4 Remake از نظر […]

بازی Diablo 4 سریع‌ترین فروش تاریخ عناوین بلیزارد را رقم زد محسن رضوی فر ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - 20:22