جدول فروش ماهانه بریتانیا؛ سوییچ و The Legend of Zelda در صدر

جدول فروش ماه مه (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۲) بریتانیا منتشر شده و طبق آن، The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom و کنسول نینتندو سوییچ در صدر قرار دارند.

همانطور که می‌دانید، این عنوان مهم در ماه مه منتشر شد. بنا بر داده‌های GSD و بدون احتساب آمار فروش دیجیتالی به دلیل آنکه نینتندو (Nintendo) هنوز آن را منتشر نکرده است، The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom به راحتی جایگاه نخست جدول را از آن خود کرده است. نسخه‌ی یادشده همچنین موفق‌ترین عرضه‌ی مجموعه‌ی Zelda در تاریخ بازار بریتانیا را رقم زده و فروشش از بسیاری از نسخه‌های پیشین سری جلو زده است. تنها دو عنوان Twilight Princess و Breath of the Wild که به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۷ منتشر شده بودند، فروش بهتری داشته‌اند.

به نقل از GamesIndustry، موفقیت Zelda تأثیرات بسزایی در فروش کلی بازی‌ها داشته و آن را حدود ۳۰ درصد نسبت به بازه‌ی زمانی مشابه سال گذشته افزایش داده است. در نتیجه‌ی آن، مجموعاً ۲.۱۷ میلیون نسخه از عناوین مختلف در این ماه به فروش رفت. گفتنی است که عرضه‌ی بزرگی در مه ۲۰۲۲ رخ نداده بود.

دیگر بازی مهم ماه مه امسال Hogwarts Legacy بود که سرانجام برای کنسول‌های نسل پیشین منتشر شد. ۵۳ درصد فروش این بازی در ماه مه به نسخه‌ی پلی استیشن ۴، ۲۴ درصد به نسخه‌ی ایکس باکس وان و سایر آن به کنسول‌های نسل جدید و رایانه‌های شخصی مربوط می‌شد. عنوان LEGO 2K Drive هم در این ماه انتشار یافت و جایگاه ۱۹ جدول را به دست آورد.

اهمیت Zelda اما، به موارد ذکرشده محدود نمی‌شود، زیرا این بازی بازار کنسول‌ها را هم دستخوش تغییر کرده است. بنا بر داده‌های GfK، در مجموع ۹۶ هزار کنسول طی این مدت فروش رفت؛ آماری که نسبت به مه سال قبل ۱۰ درصد و نسبت به آوریل امسال ۱۴ درصد کم‌تر است. نینتندو سوییچ هم گرچه نسبت به ماه قبلی ۵ درصد کم‌تر فروخت، پرفروش‌ترین کنسول لقب گرفت و پلی استیشن ۵ را پس از ۴ ماه از صدر پایین کشید. آمار این کنسول دستی نسبت به مه سال گذشته نیز ۲۸ درصد بهتر بوده است.

ممکن است از خود بپرسید که چرا با وجود عرضه‌ی Zelda در مه شاهد این کاهش ۵ درصدی بوده‌ایم. در پاسخ باید گفت که باندل سوییچ این بازی با عنوان Tears of the Kingdom Special Edition OLED Switch در ماه آوریل انتشار یافته بود. همچنین، باندل Mario که پیش‌تر منتشر شده بود، در آن ماه به فروش خود ادامه می‌داد. حدود ۳۵ درصد از سوییچ‌های فروخته‌شده در مه به باندل Zelda مربوط می‌شوند.

فروش پلی استیشن ۵ هم دچار کاهشی ۲۳ درصدی نسبت به ماه قبل شد. همچنین، نخستین باری است که آمار فروش کنسول سونی نسبت به بازه‌ی مشابه در سال ۲۰۲۲ کم‌تر است. ایکس باکس سری ایکس/اس نیز نسبت به آوریل ۱۰ درصد کم‌تر فروش رفت و در مقایسه با سال گذشته، مشابه دو کنسول دیگر عمل کرد. فروش کنسول‌ها در کل اما، نسبت به سال گذشته ۱۶.۶ درصد تا کنون افزایش داشته است؛ پلی استیشن ۵ ۸۱ درصد بیش‌تر و سوییچ و ایکس باکس سری ایکس/اس ۱۹ درصد کم‌تر.

در بازار لوازم جانبی، ۴۴۱۲۶۸ محصول به فروش رفته است که در قیاس با آوریل و مه گذشته به ترتیب ۹ درصد کم‌تر و ۵ درصد بیش‌تر بوده است. دسته‌ی دوال‌سنس پلی استیشن ۵ همچنان پرفروش‌ترین محصول جانبی است، اما دسته‌ی نینتندو سوییچ پرو هم توانسته به رتبه‌ی ۲ صعود کند. پرفروش‌ترین محصول جانبی تازه‌عرضه‌شده هم دسته‌ی باندل Zelda با رتبه‌ی ۲۰ است. کیف حمل طرح Zelda سوییچ هم به جایگاه ۳۲ دست یافت.

جدول پرفروش‌ترین عناوین ماه مه بریتانیا (دیجیتال و فیزیکی):

رتبه نام بازی ۱ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ۲ Hogwarts Legacy ۳ Star Wars Jedi: Survivor ۴ FIFA 23 ۵ Grand Theft Auto 5 ۶ Dead Island 2 ۷ NBA 2K23 ۸ Far Cry 6 ۹ Red Dead Redemption 2 ۱۰ Tom Clacy’s The Division 2