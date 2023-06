کریستوفر مک‌کواری نویسنده و کارگردان فیلم Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One اعلام کرده تولید فیلم پایان یافته و آماده نمایش در سینماها است.



این فیلم اولین فیلم از یک داستان دو قسمتی است که قرار است به گذشته اسرارآمیز جاسوس اتان هانت (تام کروز) بپردازد.

فیلم Mission: Impossible 7 که در ابتدا برای عرضه در سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار تاخیرهای متعددی شد. در نتیجه مک‌کواری مدتها قبل از نمایش هفتمین فیلم در سینماها شروع به فیلم‌برداری قسمت هشتم این فرنچایز کرد. خوشبختانه همه چیز برای طرفداران و این فیلمساز خوب پیش رفت، زیرا هفتمین و هشتمین سری فرانچایز Mission Impossible یک داستان واحد دارند.



در حالی که پنج سال منتظر یک دنباله بودیم، کمتر از یک سال انتظار بین Dead Reckoning Part One و Part Two وجود دارد. مک‌کواری در حساب اینستاگرام خود گفته که فیلم بالاخره تمام شد. این بدان معناست که تمام کارهای پس از تولید که برای تاثیرگذاری بیشتر بدلکاری‌های کروز لازم است، کامل شده است و Dead Reckoning – Part One دقیقاً همانطور که مک‌کواری و پارامونت پیکچرز قصد دارند آماده نمایش است. هرچند هنوز باید بیش از یک ماه منتظر بمانیم تا بلندپروازانه ترین فصل این فرنچایز به سینماها برسد. علاوه بر اینکه مک‌کواری به طرفداران گفت که فیلم کامل شده، از پارامونت برای حمایتش در پنج سال گذشته نیز تشکر کرد. این فیلمساز همچنین از همکار خود تمجید کرد و گفت: به بهترین بازیگران و عوامل روی کره زمین تبریک می‌گویم و از استقبال مخاطبین تشکر می‌کنم.



سرانجام، این بیانیه با تصویر جدیدی همراه شد. این تصویر سیاه و سفید است و هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که آیا تصویر صحنه‌ای از یک فریم فیلم جدید باشد یا خیر.



هر دو قسمت Dead Reckoning توسط کریستوفر مک‌کواری نوشته و کارگردانی شده است که قسمت پنجم و ششم را نیز ساخته است. قسمت ششم، Mission: Impossible – Fallout، به موفقیت تجاری بزرگی دست یافته و بیش از ۷۹۰ میلیون دلار در باکس آفیس بین المللی فروش داشته است.



علاوه بر کروز شاهد بازگشت وینگ ریمز، هنری چرنی، سایمون پگ، ربکا فرگوسن، ونسا کربی و فردریک اشمیت به نقش‌های قبلی خود خواهیم بود. بازیگران جدید عبارتند از هیلی آتول، پوم کلمنتیف، شی ویگام، اسای مورالس، راب دیلینی، چارلز پارنل، ایندیرا وارما، مارک گاتیس، گرگ تارزان دیویس، و کری الوز.

فیلم Mission Impossible – Dead Reckoning Part One امسال ۱۲ ژوئیه و قسمت دوم در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴ اکران می‌شوند.



منبع: کولایدر