شایعه: احتمالاً Nintendo Direct بعدی در ماه جولای برگزار شود

حتی منابع هم از گفته خود مطمئن نیستند اما احتمالاً شرکت نینتندو در جولای پیشِ رو یک Direct جدید برگزار خواهد کرد.

طی سال‌های متمادی، ماه ژوئن و حوالی آن، به‌عنوان بازه‌ای از سال شناخته می‌شد که تقریباً تمام شرکت‌های فعالی در صنعت بازی‌های ویدیویی با برگزاری مراسم‌ها و رویدادها از جدیدترین عناوین خود رونمایی می‌کردند. امسال هم روال به همین صورت ادامه پیدا کرده است؛ سونی حدود دو هفته قبل رویداد خود را برگزار کرد، Summer Game Fest فردا شب برپا می‌شود و ایکس باکس نیز یکشنبه آینده شوکیس مخصوص خود را به نمایش خواهد گذاشت. در این میان جای یک شرکت بزرگ خالی است: نینتندو.

به تازگی جف گراب (Jeff Grubb)، منبع داخلی شناخته‌شده دنیای بازی‌ها، درباره نینتندو و برنامه‌هایش برای برگزاری رویداد Nintendo Direct گفته است:

این اواخر زمزمه‌هایی شنیده‌ام مبنی بر اینکه [نینتندو] در ماه جولای یک Direct اختصاصی، ترد پارتی یا Partner Direct برگزار خواهد کرد… به هر حال، آن‌ها می‌خواهند یک Direct Mini برپا کنند. نمی‌دانم ماهیت این رویداد چه خواهد بود، اما به نظر می‌رسد… انتظار این رویداد را حداقل تا ماه بعدی نداشته باشید؛ البته اگر هرگز برگزار شود. ولی همانطور که گفتم، زمزمه‌هایی شنیده‌ام. اگرچه رویداد Direct در ماه جولای کمی عجیب به نظر می‌رسد، اما ظاهراً نینتندو قصد دارد کاری در ماه بعد انجام دهد. جف گراب

وضعیت نینتندو با Direct، کمی پیچیده‌تر از سایر رقبا و نمایش‌های‌شان می‌نماید. این شرکت مدتی پیش، عنوان فوق‌العاده موفق The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom را روانه‌ بازار کرد و کاربران کنسول سوییچ، هنوز سرگرم تجربه آن هستند. از طرفی Pikmin 4 در جولای منتشر خواهد شد و جدا از این، دورنمای طولانی مدت پلتفرم نینتندو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. شیگرو میاموتو (Shigeru Miyamoto) قبلاً به اخبار جدیدی از دنیای Mario اشاره کرده بود و شایعات زیادی هم درباره سوییچ ۲ به گوش می‌رسند اما هنوز هیچ اطلاعات موثقی دست هواداران را نگرفته است.

بنابراین چندان تعجب‌برانگیز نخواهد بود اگر حتی شاهد حضور نینتندو در رویداد Summer Game Fest 2023 و اعلام یک یا دو خبر جدید از این شرکت باشیم. به هر صورت باید صبر کرد و منتظر اخبار رسمی ماند؛ تا آن زمان، با گیمفا همراه باشید.

منبع: GamingBolt