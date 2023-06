شرکت سگا و استودیوی ریو گا گوتوکو (Ryu Ga Gotoku) در طی مراسم Summer Game Fest 2023 تاریخ انتشار بازی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name را اعلام و از گیم‌پلی این اثر رونمایی کردند.

بازی اکشن ماجراجویی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۳ (۱۸ آبان ۱۴۰۲) برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان و پلتفرم PC منتشر خواهد شد.

در تریلر گیم‌پلی بازی Like a Dragon Gaiden، شاهد حضور شخصیت Kazuma Kiryu هستیم که با اسم رمز Joryu در حال مبارزه با یک شخصیت مرموز است. گیم‌پلی این بازی Agent Style جدید را به نمایش می‌گذارد و Kiryu از سیم برای حمله به دشمنان استفاده می‌کند. او همچنین می تواند از آن‌ها برای دست و پنجه نرم کردن اشیاء در محیط استفاده کند. در کنار شهرهای سوتنبوری و یوکوهاما، یک قلعه جدید عجیب و غریب نیز در این تریلر مشاهده می‌شود.

تاید شده است که یک بخش چندنفره آفلاین به صورت دو نفره در Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name وجود دارد. همچنین بازیکنان با پیش‌خرید این بازی آیتمی به نام Legendary Fighter Pack را دریافت خواهند کرد.

در پایان شما را به تماشای ویدیوی گیم‌پلی بازی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name دعوت می‌کنیم.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰