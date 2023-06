استودیوی Grasshopper Manufacture به صورت رسمی و با انتشار یک تریلر از ریمستر عنوان اکشن ماجراجویی Shadows of the Damned رونمایی کرد. حدود ۱۲ سال از انتشار بازی Shadows of the Damned می‌گذرد و این اثر همچنان جزو عناوین مورد علاقه‌ی گیمرها محسوب می‌شود. عنوان مذکور در سال ۲۰۱۱ برای پلی استیشن ۳ و ایکس […]

از ریمستر Shadows of the Damned رونمایی شد؛ مشخص شدن تاریخ برگزاری Grasshopper Direct محسن رضوی فر ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ - 08:46