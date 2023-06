ربکا فرگوسن یکی از بازیگران توانمند و دوست داشتنی هالیوود می‌باشد که علی‌رغم موفقیت‌هایشش که در سال‌های اخیر کسب کرده اما آن طور که می‌بایست تحویل گرفته نشده است.

ربکا لوئیزا فرگوسن ساندستروم در تاریخ ۱۹ اکتبر ۱۹۸۳ میلادی (۲۷ مهر ۱۳۶۲ شمسی) در شهر استکلهم کشور سوئد و در خانواده‌ای تماماً اروپایی چشم به جهان گشود. مادر او رزماری، اصالتاً انگلیسی و پدرش الاف از تبار سوئد می‌باشد. اگر که با گروه مشهور “آبا” آشنایی داشته باشید، باید بدانید که رزماری مادر ربکا رابطه نزدیکی با این گروه داشته و نه تنها آلبوم واترلو سال ۱۹۷۴ آن‌ها را به زبان انگلیسی ترجمه کرده بود، بلکه شخصاً در سال ۱۹۷۵ در کنار آن‌ها بر روی صحنه ظاهر شده است.

ربکا در حالی که دوران تحصیل خود را سپری می‌کرد، از همان سنین کودکی به رقص علاقه نشان داد و در زمینه‌هایی همچون باله، تپ دنس، جاز و تانگو توانایی اجرای خوبی از خود نشان داده بود و این مسئله سبب شد تا در سن ۱۳ سالگی به عنوان کودک وارد حرفه مدلینگ شده و بر روی جلد مجلات و تبلیغات تلویزیونی به نمایش محصولاتی همچون لوازم آرایشی، جواهرات و پوشاک بپردازد.

زمانی که دوران تحصیل خود را به اتمام رساند و وارد دوره جوانی شده بود، علی‌رغم حضور در اجراهای تئاتر و فیلم‌های هنری کوتاه اما علاقه‌ چندانی به بازیگری نداشت و بیشتر وقت خود را به کارهای دیگری همچون تدریس رقص تانگو آرژانتینی و پرستار مهد کودک پرداخت و همچنین در مغازه‌های جواهرفروشی، کفش فروشی و رستوران‌های آسیایی به کار مشغول بود تا بتواند زندگی مستقل خود را هدایت نماید.

با وجد عدم علاقه به عرصه بازیگری اما در سال ۱۹۹۹ میلادی پیشنهاد حضور در سریال سوئدی Nya tider (نیا تایدر) به وی داده شد و در قامت دختری از طبقه ثروتمند جامعه به ایفای نقش پرداخت و سپس در سریال آمریکایی و سوئدی Ocean Ave (خیابان اوشن) نیز به هنرنمایی پرداخت و به سبب ظاهر زیبا و قدرت بازیگری‌اش نه تنها شهرتی کوچک را برای خود رقم زد.

پس از حضور موفق ربکا فرگوسن در ۲ سریال تلویزیونی، زمینه حضور او در سینما به ارمغان آورده شد تا او در یک فیلم ترسناک و اسلشر سوئدی تحت عنوان Drowning Ghost (روح غرق شده) محصول سال ۲۰۰۴ به ایفای نقش بپردازد. اثری متفاوت در سینمای کشور سوئد که تا حدودی در جلب نظر مردم و سینماگران موفق ظاهر شد و توانست تا بیش از پیش به شناخته شدن نام این بازیگر ۲۱ ساله کمک نماید. در همین حوالی بود که ربکا فرگوسن به عنوان هنرمند تازه وارد به عرصه بازیگری، نخستین رابطه جدی خود را تجربه نمود.

او در سال ۲۰۰۵ با فردی به نام لودیگ هالبرگ وارد رابطه عاشقانه شد که تا سال ۲۰۱۵ در کنار یکدیگر حضور یافتند و سپس از هم جدا شدند. نتیجه این ربطه، پسری به نام آیزاک می‌باشد که در کنار مادرش به زندگی می‌پردازد. مادری که پس از حضور در فیلم Drowning Ghost به مدت ۴ سال از عرصه بازیگری کنار کشید تا در نهایت در سال ۲۰۰۸ با سریال Wallander (والاندر) به استقبال طرفدارانش آمده تا جدی‌تر از همیشه این عرصه را دنبال نماید.

تا سال ۲۰۱۲ میلادی شاهد آثار گوناگونی از ربکا فرگوسن در سینما و تلویزیون بودیم که از آن‌ها می‌توان به Irresistible (مقاومت‌ناپذیر)، VI (پنج) و The Inspector and the Sea (مفتش و دریا) اشاره کرد. پس از تجربه حضور در چنین آثار نه چندان مطرح و شناخته شده، شانس بزرگ ربکا فرگوسن برای شهرتی جهانی پدیدار شد تا زندگی حرفه‌ای وی برای همیشه دگرگون شود.

شبکه بی‌بی‌سی در سال ۲۰۱۴ مشغول تدارک سریالی تاریخی و درام تحت عنوان The White Queen (ملکه سفید) بود و ربکا فرکوسن را برای ایفای نقش شخصیت الیزابت وودویل در نظر گرفت. سریالی ۱۰ قسمتی که به اتفاقات جذابی در تاریخ قاره اروپا می‌پرداخت و ربکا فروسن موفق شد تا هنرنمایی تماشایی و تحسین برانگیزی از خود را به معرض نمایش بگذارد که نه تنها از سوی منتقدین و مردم مورد تمجید قرار گرفت، بلکه در جشنواره گلدن گلوب نیز نامزد دریافت جایزه شد و این مسئله زندگی‌اش را پس از سال‌ها تلاش بی‌وقفه بالاخره تغییر داد.

هنرنمایی ربکا فرگوسن در سریال The White Queen سبب شد تا او از آثار نه چندان مطرح و شناخته شده فاصله گرفته و به ایفای نقش در پروژه‌های بزرگ هالیوود روی بیاورد که منجر به همکاری او با دوئین جانسون و ایان مک‌شین در فیلم Hercules (هرکول) شد. اثری که با ۱۰۰ میلیون دلار بودجه، تنها حدود ۲۵۰ میلیون دلار فروش داشت و به شکستی عجیب و غریب در سینما دست پیدا کرد. با این حال شکست این پروژه نه تنها مانعی برای ربکا فرگوسن ایجاد نکرد، بلکه زمینه را برای حضور او در یکی از مشهورترین فرنچایزهای تاریخ سینما هموار نمود.

پس از آن که تام کروز هنرنمایی ربکا فرگوسن در سریال The White Queen را مشاهده کرده و غرق در قدرت بازیگری وی شده بود، خواستار حضورش در پنجمین فیلم از مجموعه ماموریت غیرممکن تحت عنوان Mission: Impossible – Rogue Nation (مأموریت: غیرممکن – ملت یاغی) شد. اثری به کارگردانی کریستوفر مک‌کوری که ربکا فرگوسن را در قامت جاسوسی ۲ جانبه به نام ایسا فاست قرار داد و هنرنمایی او به حدی جذاب و تماشایی بود که مورد استقابل طرفداران این مجموعه قرار گرفت و به موفقیتی غیرقابل تصور دست پیدا کرد.

او ۱ سال بعد در فیلم درام و جنگی Despite the Falling Snow (علی‌رغم بارش برف) به کارگردانی شمیم شریف به ایفای نقش پرداخت و موفق شد تا در جشنواره فیلم پراگ سال ۲۰۱۶ جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کرده و نخستین جایزه هنری خود را در عرصه بازیگری دریافت نماید. او در ادامه سال ۲۰۱۶ به سبب آثاری همچون Florence Foster Jenkins (فلورانس فاستر جنکینز) و The Girl on the Train (دختری در قطار) موفق شد تا با نام‌های بزرگ و شناخته شده سینمای هالیوود همچون امیلی بلانت، مریل استریپ و هیو گرانت هم‌بازی شده و تجربیات به یاد ماندنی را در کنار آن‌ها رقم بزند.

روند رو به رشد ربکا فرگوسن تا سال ۲۰۱۸ با فیلم‌ و سریال‌های The Red Tent (ردای قرمز)، Life (حیات) و The Greatest Showman (بزرگترین شومن) ادامه یافت تا این که نوبت به فیلم جدید از مجموعه ماموریت غیرممکن تحت عنوان Mission: Impossible – Fallout (مأموریت: غیرممکن – فال‌اوت) رسید تا باری دیگر بتوانیم شاهد همکاری ربکا فرگوسن دوست داشتنی با تام کروز، ستاره بزرگ سینما باشیم. فیلمی که با فروش حدود ۸۰۰ میلیون دلاری، نه تنها به پرفروش‌ترین فیلم مجموعه Mission: Impossible بدل شد، بلکه سکانس‌های اکشن و جذاب آن و هنرنمایی بازیگرانش تحسین منتقدین و بینندگان را در پی داشت.

تا پیش از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، ربکا فرگوسن فیلم‌های متنوع و مخاطب پسندی همچون Doctor Sleep (دکر اسلیپ) به عنوان دنباله The Shining (درخشش) سال ۱۹۸۰، Men in Black International (مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی) و The Kid Who Would Be King (پسری که شاه خواهد شد) را به ارمغان آورد که هر یک با واکنش‌های متفاوتی از سوی سینماگران مواجه شدند. پس از شیوع همه‌گیری کرونا نیز طی ۲ الی ۳ سال گذشته او تنها در ۲ فیلم و یک سریال به ایفای نقش پرداخته است.

فیلم‌های سینمایی ربکا فرگوسن از سال ۲۰۲۱ به بعد شامل Reminiscence (خاطره‌پردازی) و Dune (تل‌ماسه) می‌شود. Reminiscence که همکاری مجدد ربکا فرگوسن و هیو جکمن پس از اثر موفق The Greatest Showman به شمار می‌رود، به طر عجیبی با انتقاد تند منتقدین و مخاطبین مواجه شد و علی‌رغم بهره بردن از بودجه‌ای ۷۰ میلیون دلاری و ایده‌ای نسبتاً جذاب اما با شکست سنگینی در گیشه مواجه شد و تنها ۱۶ میلیون دلار فروش کرد. با این حال پروژه سینمایی دیگر وی یک موفقیت تمام عیار بود.

فیلم Dune که اقتباسی از رمان حماسی فرانک هربرت به شمار می‌رود، توسط دنی ویلنوو کارگردانی شد و از بازیگران مطرح و بزرگی همچون اسکار آیزاک، جاش برولین، استلان اسکاشگورد و خاویر باردم بهره می‌برد. اثری که ربکا فرگوسن ایفای نقش شخصیت لیدی جسیکا را بر عهده گرفت و هنرنمایی جذابی را از خود به معرض نمایش گذاشت. فیلمی که با فروش ۴۰۰ میلیون دلاری، حسابی در فصل جوایز خوش درخشید و ساخت دنباله آن در دستور کار قرار گرفت.

در حوزه تلویزیون نیز ربکا فرگوسن به عنوان نقش اصلی سریال Silo (سیلو) از کمپانی اپل در مقابل دیدگان مخاطبین ظاهر شده است. اثری پسا-آخرالزمانی و مرموز که در یک سیلو ۱۰ هزار نفری جریان داشته و سال‌ها پس از نابودی بشریت به دلیلی ناگفته جریان دارد. تاکنون ۶ قسمت از این سریال در دسترس مخاطبین قرار گرفته و به سبب داستان جذابش نه تنها با واکنش مثبت منتقدین مواجه گشته، بلکه هنرنمایی جذاب و استادانه ربکا فرگوسن نیز تمامی توجهات را به خود معطوف کرده است.

در حالی که نیمی از سال ۲۰۲۳ میلادی سپری شده اما ربکا فرگوسن با ۲ پروژه سینمایی بزرگ و پر سر و صدا به زودی به استقبال طرفدارانش خواهد آمد. نخست با هفتمین فیلم از فرنچایز ماموریت غیرممکن تحت عنوان Mission: Impossible – Dead Reckoning Part (مأموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ قسمت اول) که از بدلکاری‌های دیوانه‌وار و همیشگی تام کروز بهره می‌برد و سپس با دنباله تل‌ماسه با نام Dune: Part Two (تلماسه: بخش دو) که طبق وعده‌های داده شده، اثری بسیار حماسی و شگفت‌انگیز خواهد بود که مخاطبینش را به وجد خواهد آورد.

این بازیگر ۳۹ ساله سوئدی در طی ۲۳ سال حضور خود در سینما و تلویزیون نشان داده که از توانایی‌های بسیاری بهره برده و می‌تواند از پس هر نقشی بربیاید. بازیگری دوست داشتنی و توانمند که در کمال تعجب، خیلی دیر کشف شد و همچنان نیز آن طور که می‌بایست مورد توجه قرار نگرفته است. ربکا فرگوسنی که در سال ۲۰۱۷ میلادی با روری ساندراسترم دومین رابطه جدی خود را آغاز نمود و همچنان در کنار یکدیگر زندگی بی‌حاشیه و آرام خود را سپری می‌کنند. رابطه‌ای که منجر به تولد دختری به نام ساگا در سال ۲۰۱۸ شده است.

منبع: گیمفا