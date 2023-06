انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse در دومین هفته اکرانش صدر جدول را به فیلم Transformers: Rise of the Beasts واگذار کرد.

فیلم تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران (Transformers: Rise of the Beasts) محصولی مشترک از پارامونت، هازبرو و اسکای‌دنس است که در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماهای داخل آمریکا توانست به فروش ۶۰٫۵ میلیون دلار دست پیدا کند و صدر جدول باکس آفیس را از انیمیشن مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse) بگیرد.

فیلم «تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران» در گیشه‌های بین‌المللی نیز توانست به فروش ۱۱۰ میلیون دلار دست پیدا کند و با احتساب فروشش در داخل آمریکا، فروش جهانی خودش را در اولین هفته اکران سراسری به مبلغ ۱۷۰٫۵ میلیون دلار برساند و در صدر جدول فروش این هفته چه در داخل آمریکا و چه در خارج از آن قرار بگیرد.

اخبار سینما ، انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال

Spider-Man: Across the Spider-Vers, The Little Mermaid, Transformers: Rise of the Beasts, باکس آفیس

منبع متن: gamefa