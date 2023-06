انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse رکورد جدیدی را به ثبت رساند

عنوان Spider-Man: Across the Spider-Verse به پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ کمپانی سونی پیکچرز تبدیل شده است.

کمپانی سونی امسال با موفقیتی بزرگ و پر سر و صدا مواجه شده است. موفقیتی که مدیون انیمیشن محبوب Spider-Man: Across the Spider-Verse (مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی) با فروش ۳۹۰ میلیون دلاری‌اش در سراسر جهان تنها پس از ۱۲ روز اکران در سینما می‌باشد تا خود را به عنوان پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ این کمپانی به مخاطبین معرفی نماید.

با وجود آن که در این هفته شاهد آغاز اکران فیلم Transformers: Rise of the Beasts (تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران) بودیم که رتبه نخست باکس آفیس را از Spider-Man: Across the Spider-Verse به نام خود به ثبت رساند اما انیمیشن جدید سونی نشان داده که قدرت ماندگاری عجیبی دارد و برای رقابت طولانی مدت با فیلم جدید تبدیل‌شوندگان آماده خواهد بود.

انیمیشن Spider-Man: Into the Spider-Verse (مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی) در تمام طول مدت حضور خود در باکس آفیس جهانی سال ۲۰۱۸ موفق شد تا فروش ۳۷۵ میلیون دلاری را به ثبت برساند و دنباله آن نه تنها فروش اثر نخست را پشت سر گذاشته، بلکه به پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ کمپانی سونی پیکچرز نیز تبدیل شده است.

انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse که توسط جواکیم دوس سانتوس، کمپ پاورز و جاستین کی. تامپسون کارگردانی شده، می‌تواند در هفته‌های پیش رو همچنان فروش خود را افزایش داده و حتی شاید جایگاه نخست را باری دیگر تصاحب کند.

منبع: کولایدر