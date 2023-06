اسپین‌آف موبایلی سری شوتر محبوب Ubisoft یعنی The Division Resurgence با هدف آوردن گیم‌پلی کنسولی به پلتفرم موبایل طراحی شده و پائیز امسال برای این پلتفرم عرضه می‌شود. The Division در جریان سال جاری برای پلتفرم موبایل عرضه خواهد شد. در جریان رویداد Ubisoft Forward Event، این شرکت تایید کرد که The Division Resurgence، اسپین‌آف […]

The Division Resurgence این پائیز برای پلتفرم موبایل عرضه می‌شود آرش بوالحسنی ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ - 21:23