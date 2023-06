تریلر دنباله انیمیشن Up منتشر شد

دنباله یکی از دوست‌داشتنی‌ترین فیلم‌های پیکسار بصورت فیلم کوتاه ساخته شده که همزمان با اکران انیمیشن Elemental پخش خواهد شد.

فیلم کوتاه Carl’s Date که براساس انیمیشن Up محصول سال ۲۰۰۹ است، کارل و داگ را نشان می‌دهد که برای غلبه بر بزرگترین چالش زندگی برمی‌گردند: آماده کردن کارل برای اولین قرار عاشقانه‌اش بعد از فوت همسرش، الی‌. الی در فیلم سال ۲۰۰۹ نقش برجسته‌ای داشت. برخلاف فوتش در فیلم اول، احتمال دارد حضورش در این فیلم حس شود چون کارل با رنج از دست دادن او دست و پنجه نرم می‌کند. صحنه آغازین Up که رابطه این دو را نشان می‌داد یکی از به یاد ماندنی‌ و غمگین‌ترین لحظات فیلم است که تم عشق و رنج را به تصویر می‌کشید. از آنجایی که کارل در پایان انیمیشن Up با داگ و راسل خانواده جدیدی پیدا کرد، این فیلم کوتاه او را در جستجوی عشق نشان می‌دهد. در خلاصه فیلم اینگونه آمده:

علاقمندان به سینما کارل را می‌بینند که از سر بی‌میلی می‌خواهد با یکی از دوستان خانمش سر قرار برود اما نمی‌داند این روزها چطور سر قرار می‌روند. داگ تلاش می‌کند او را آرام کند و چند نکته مهم به او پیشنهاد می‌دهد.اولین دنباله Up انیمیشن Dug’s Day بود که سال ۲۰۲۱ از دیزنی پلاس پخش شد و کارل را نشان می‌داد که در تلاش برای ساخت زندگی جدیدی در حومه شهر بود.

فیلم کوتاه Carl’s Date را پیترسون نوشته و کارگردانی کرده و ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) پخش می‌شود.

شما عزیزان می‌توانید این تریلر را از قسمت زیر مشاهده کنید:

منبع: کولایدر