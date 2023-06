بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت یوبیسافت، بازی Prince of Persia: The Lost Crown از دوبله و زیرنویس فارسی پشتیبانی می‌کند. مطمئناً این موضوع برای پلیرهای ایرانی بسیار جذاب خواهد بود که بدانند بازی Prince of Persia: The Lost Crown شامل زیرنویس و دوبلۀ فارسی می‌شود. این اطلاعات هم در بخش پرسش و […]

بازی Prince of Persia: The Lost Crown شامل دوبله فارسی می‌شود محمد حسین کریمی ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ - 18:06