در جریان رویداد Xbox Extended Showcase 2023، استودیوی Squanch Games از بستۀ‌الحاقی بازی High on Life با نام High on Knife رونمایی کرد که در زمان عرضه به سرویس گیم پس نیز خواهد آمد. در ادامه تریلر رونمایی این DLC را مشاهده می‌کنید: بازی High on Life در سال ۲۰۲۲ برای ایکس باکس وان، ایکس […]

ویدیو: از بستۀ‍‌الحاقی High on Life تحت نام High on Knife رونمایی شد محمد حسین کریمی ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ - 20:53