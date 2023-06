نقد و بررسی بازی Planet of Lana

بازی Planet of Lana یکی از عناوین انحصاری مستقل پلتفرم ایکس باکس است که از زمان معرفی، افراد زیادی منتظر آن بودند. با بررسی این عنوان همراه گیمفا باشید.

در روزهایی که خلاقیت در عناوین AAA روز به روز کمتر می‌شود، بد نیست گاهی یک عنوان مستقل باکیفیت یا متفاوت را تجربه کنیم تا این مفهموم از یادمان نرود. عناوینی که این روزها بسیار بیشتر شده‌اند و به لطف سرویس‌هایی چون گیم‌پس و پلاس دسترسی آسان‌تری به آن‌ها وجود دارد. در سال‌های اخیر آنقدر آثار مستقل‌ باکیفیت بازی کرده‌ام که وقتی به موضوع ویدیوگیم فکر می‌کنم ناخودآگاه تصویری از این عناوین در ذهنم نقش می‌بندد. امروز هم یک عنوان خوش‌ساخت از این دسته یه نام Planet of Lana را در گیمفا بررسی می‌کنیم.

بازی Planet of Lana یک عنوان پازل/پلتفرمر و اولین ساخته‌ Wishfully محسوب می‌شود؛ به همین دلیل، شاید اسم این استودیو را نشنیده باشید. مایکروسافت به لطف سرویس گیم پس، این بازی را به انحصار پلتفرم‌های خودش در آورده و از روز عرضه، بازی در این سرویس قابل تجربه بود. در سالی که عناوینی چون Redfall و The Last Case of Benedict Fox حسابی مایکروسافت را رو سیاه کرده بودند، چشم امید طرفداران برای مرهمی موقت به Planet of Lana بود تا عملکرد آن را ببینند. اما آیا این بازی موفق می‌شود به اهداف خود دست پیدا کند؟

