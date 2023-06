پدرو پاسکال که با ایفای نقش جوئل در سریال The Last of Us حسابی خوش درخشید، در صحبت‌های جدیدش به مسائل جالبی اشاره کرده است.

مجموعه بازی‌های The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) یکی از عناوین جذاب ژانر ترسناک و بقا به شمار می‌روند که موفقیت‌های بسیاری را برای استودیو ناتی داگ و کمپانی سونی به همراه داشته‌اند و این مسئله در نهایت سبب شد تا امسال شاهد پخش اقتباس تلویزیونی آن از سوی شبکه HBO باشیم که پدرو پاسکال و بلا رمزی هنرنمایی جذاب و ارزشمندی را در قبال شخصیت‌های جوئل و الی به معرض نمایش گذاشتند.

حال در جریان مصاحبه جدید ستارگان مجموعه تلویزیونی The Last of Us با خبرگزاری ددلاین، زمانی که از آن‌ها پرسیده شد که چه شباهت‌هایی با شخصیت‌های به تصویر کشیده شده دارند، پدرو پاسکال اشاره کرد که او و جوئل میلر هر دو “کله شق و احمق” هستند. در سمت مقابل اما بلا رمزی پاسخ نرم‌تری را ارائه کرد و گفت که شخصیت الی برای وی طبیعی جلوه کرده است.

بین من و الی شباهت‌های بسیاری وجود دارد. احساس می‌کنم که شخصیت الی برای من بسیار طبیعی و قابل باور جلوه کرد و به همین سبب نیز برای به تصویر کردن شخصیت او مجبور نبودم تا آن‌چنان مصنوعی بازی کنم. به لطف شخصیت آمریکایی‌الاصل الی، لهجه آمریکایی را فرا گرفتم و در حال حاضر از آن بهره می‌گیرم.

فصل نخست سریال پسا-آخرالزمانی و درام The Last of Us موفق شد تا رکوردهای بسیاری را در شبکه HBO به ثبت رسانده و موفقیتی بزرگ را برای سازندگانش به همراه داشته باشد و این مسئله موجب شد تا فصل دوم آن خیلی زود از سوی عواملش تایید شود. با این حال اعتصاب نویسندگان و فیلم‌نامه‌نویسان هالیوودی باعث شده تا تولید آن با تاخیر مواجه شود و احتمالاً در اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی پروسه تولید فصل دوم آغاز خواهد شد.

منبع: Comicbook