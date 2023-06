سری آواتار با اولین فیلم خود و پس از شکستن رکورد پرفروش‌ترین فیلم تاریخ به طرز شگفت‌انگیزی در سکوت خبری فرو رفت، اما اکنون این سری بازگشته است. فیلم Avatar: The Way of Water در باکس آفیس جهانی از ۲ میلیارد دلار عبور کرد و این یعنی که ساخت نسخه‌های چهارم و پنجم از فیلم‌ها نیز احتمالا تایید می‌شود. در همین حال، طرفداران آواتار ۳ را دارند که سال آینده‌ی میلادی می‌توانند آن را تماشا کنند و از طرفی بازی آواتار: مرزهای پاندورا در دسامبر سال جاری در دسترس قرار می‌گیرد.

در این بازی شما یک شما که یک ناوی هستید که توسط یک شرکت نظامی ساخت بشر موسوم به RDA ربوده شده‌ و برای خدمت به اهدافشان آموزش دیده‌اید. پانزده سال بعد از این اتفاق، شما آزاد هستید اما در زادگاه خود دست کمی از یک غریبه ندارید. حال باید دوباره با میراث گمشده‌ی خود ارتباط برقرار کرده، معنای واقعی ناوی بودن را کشف کنید و برای محافظت از پاندورا در برابر RDA به قبیله‌های دیگر بپیوندید.

تریلر جدیدی که از گیم‌پلی بازی منتشر شده نوید یک تجربه‌‌ی جذاب را به علا‌قه‌مندان جهان پاندورا می‌دهد. در حالی که بازیکنان جنگل‌های زیبای پاندورا را در پشت ایکران (ikran) یا دیگر موجود اسب مانند خود به صورت سوم شخص کاوش می‌کنند، المان‌های تیراندازی اول شخص نیز وجود خواهد داشت و بازیکنان را در نبردهایی با RDA قرار می‌دهد که بازیکنان را یاد سری فارکرای می‌اندازد.

البته در مبارزات هوایی یا هنگام سوار بر موجود اسب مانند خود، بازی به صورت سوم شخص است. یوبی‌سافت تایید کرده که بازی از حالت کوآپ آنلاین نیز پشتیبانی می‌کند. در هر صورت شرکت سازنده نوید یک اثر جهان باز سرگرم‌کننده را با المان‌های نقش‌آفرینی می‌دهد اما زمان نشان خواهد داد که آیا این بازی با سطح فیلم‌های آواتار جیمز کامرون مطابقت دارد یا خیر.

بازی Avatar: Frontiers of Pandora در ۷ دسامبر (۱۶ آذر) سال جاری برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس، رایانه‌های شخصی و پلتفرم لونا عرضه می‌شود. در ادامه می‌توانید تریلرها و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود webm

دانلود webm

منبع: Gematsu

نوشته بازی Avatar: Frontiers of Pandora آذر ماه منتشر می‌‌شود؛ تریلر جدید آن را تماشا کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala