آدرین برودی که تنها با ۲۹ سال سن، جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرده است، یکی از بازیگران کم‌کار ولی بسیار توانمند سینمای هالیوود لقب گرفته است.

آدرین برودی در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۷۳ (۲۵ فروردین ۱۳۵۲) در محله وودهیون واقع در شهر نیویورک کشور ایالات متحده آمریکا چشم به جهان گشود. مادر وی سیلیویا نام داشت که به عنوان عکاس روزنامه روزگار خود را می‌گذارند و پدرش الیوت نیز به عنوان پرفسور تاریخ در دانشگاه تدریس می‌کرد و گاهاً به سبب علاقه به نقاشی، طرح‌های گوناگونی را به ارمغان می‌آورد.

برودی پیش از حضور در مدرسه و از همان سنین کودکی علاقه شدیدی به حضور بر روی صحنه داشت و تئاترهای کودک گوناگونی را به اجرا درآورده بود. در مدرسه نیز این علاقه را دنبال کرد و والدینش که شاهد روحیه هنری آدرین بودند، او را در کلاس‌های بازیگری ثبت‌نام نموده و حمایتش می‌کردند تا مسیر ورود وی به عرصه بازیگری با وجود تمامی سختی‌ها هموار گردد.

در حالی که تا دهه ۱۹۹۰ میلادی به عنوان بازیگر مهمان و نقش‌های فرعی در پروژه‌های مختلفی حضور یافت اما این فیلم Bullet (گلوله) به کارگردانی جولین تمپل و هنرنمایی توپاک شکور و میکی رورک بود که مسیر زندگی وی را دگرگون نمود و زمینه را برای بر عهده گرفتن نقش‌های بزرگ برای آدرین مهیا کرد تا در نهایت با هنرنمایی در فیلم Restaurant (رستوران) جایزه بهترین بازیگر جشنواره ایندیپندنت اسپیریت را تنها در سن ۲۵ سالگی دریافت نماید.

او با همکاری اسپایک لی و ترنس مالیک در فیلم‌های تماشایی و زیبا Summer of Sam (تابستان سم) و The Thin Red Line (خط باریک سرخ) هنرنمایی شگفت‌انگیزی را به معرض نمایش گذاشت و به شکلی دیوانه‌وار در حال تبدیل به یک ستاره سینما بود که با توجه به سن و سالی که داشت، دستاوردی بزرگ به حساب می‌آمد و این روند را تا سال ۲۰۰۲ با پروژه‌های مختلفی در سینما و تلویزیون ادامه داد.

آدرین برودی ۲۹ ساله که در سال ۲۰۰۲ به عنوان ستاره جوان سینمای هالیوود به نامی محبوب در میان سینماگران تبدیل شده بود، در دشوار و طاقت‌فرساترین پروژه کاری زندگی‌اش تا آن زمان همکاری با رومن پولانسکی را برای فیلم تاریخی The Pianist (پیانیست) بر عهده گرفت.

او در این فیلم ایفای نقش پیانسیتی یهودی به نام ووادیسواف اشپیلمان را در جریان جنگ جهانی دوم بر عهده داشت. جوانی که سیاهی جنگ و کشتار مردم یهود سبب شد تا نه تنها شاهد مرگ تمامی اعضای خانواده و عزیزانش به دست نیروهای آلمان نازی باشد، بلکه از هنرمندی مورد احترام به دوره‌گردی بیچاره تبدیل شد که برای پیدا کردن جرعه‌ای آب به فلاکت بسیاری افتاده بود.

آدرین برودی ۲۹ ساله برای آن که بتواند زندگی غیرقابل تحمل ووادیسواف اشپیلمان را به نحو احسنت در فیلم The Pianist به تصویر بکشد، برای ماه‌های متوالی زندگی پر زرق و برق خود را کنار گذاشت، آپارتمان و ماشین خود را رها کرد و از مشعوقه خود در آن زمان نیز جدا شد و در تنهایی رو به یادگیری پیانو آورد و در این بین به میزان ۱۵ کیلوگرم از وزن خود را نیز کاهش داد.

سعی و تلاش آدرین برودی برای ایفای نقش در این پروژه در نهایت جواب داد و فیلم The Pianist در سال ۲۰۰۲ در سینماهای سراسر جهان اکران شد. فیلمی که به وقایعات هولناک جنگ پرداخته بود و تحسین همه‌جانبه منتقدین و بینندگان را به همراه داشت و در نهایت نیز جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای وی به ارمغان آورد تا لقب جوان‌ترین بازیگر مرد تاریخ اسکار را به نام خود به ثبت برساند. او در جشنواره‌های مختلفی همچون گلدن گلوب و بفتا نیز نامزد دریافت جایزه شد که تنها در جشنواره فیلم سزار موفق به دریافت آن گشت.

زندگی شخصی و حرفه‌ای آدرین برودی پس از اکران فیلم The Pianist عملاً دگرگون شد و او رسماً به یکی از ستارگان نوظهور سینمای هالیوود بدل گشت و مورد احترام اهالی رسانه و سینما و تلویزیون قرار گرفت. نکته حائز اهمیت درباره قدرت بازیگری وی در این بود که او به هیچ عنوان خود را محدود به یک متود بازیگری نمی‌کرد و هر یک از پروژه‌های وی از حال و هوای کاملاً متفاوتی بهره می‌برد.

مسئله‌ای که در فیلم‌های بعدی او تحت عنوان Dummy (دامی)، The Singing Detective (کاراگاه آوازخوان)، The Village (روستا) و The Jacket (ژاکت) ادامه یافت و تحسین بینندگان و طرفدارانش را در پی داشت. او همچنین در سال ۲۰۰۵ با کارگردان مشهور سینما یعنی پیتر جکسون برای ساخت فیلم جدیدی از King Kong (کینگ کونگ) وارد همکاری شد تا پرفروش‌ترین پروژه سینمایی کارنامه خود را رقم بزند.

این فیلم هیولایی و اکشن که از زوج آدرین برودی و نائومی واتس به عنوان بازیگران اصلی بهره می‌برد، با جلوه‌های بصری سنگین خود و به تصیر کشیدن سکانس‌هایی حماسی و شگفت‌انگیز موفق شد تا در سال ۲۰۰۵ به فروشی بالغ بر ۵۶۲ میلیون دلار دست پیدا کرده و پرفروش فیلم کارنامه بازیگری آدرین برودی لقب بگیرد. اثری که هنوز هم تماشای آن می‌تواند هر بیننده‌ای را به وجد بیاورد. او صداپیشگی شخصیت خود را در بازی کینگ کونگ تحت عنوان Peter Jackson’s King Kong (پیتر جکسون کینگ کونگ) تکرار کرد تا به تنها تجربه وی در صنعت بازی‌های ویدیویی تبدیل شود.

پس از روند موفقیت‌آمیز بازیگری آدرین برودی و در حالی که ژانر ابرقهرمانی به محبوبیتی جهانی دست پیدا کرده و شوالیه تاریکی پس از سال‌ها غیبت بالاخره به لطف کریستوفر نولان به سینما بازگشته بود، بحث انتخاب بازیگر برای نقش جوکر به موضوعی داغ و هیجان‌انگیز در محافل سینمایی تبدیل شده بود و آدرین برودی ۳۳ ساله نیز علاقه خود برای ایفای نقش جوکر را اعلام کرد و حتی با کریستوفر نولان در این باره به ملاقات و گفت و گو پرداخت.

موضوعی که البته برخلاف علاقه وی پیش رفت و این هیث لجر فقید بود که ایفای نقش شاهزاده جرم و جنایت شهر گاتهام را بر عهده گرفت و هنرنمایی فراموش نشدنی را از خود بر جای گذاشت. با این حال آدرین برودی تسلیم نشد و به سراغ ایفای نقش یکی دیگر از شخصیت‌های مورد علاقه‌ش رفت که باز هم در تصاحب آن ناکام ماند. او در طی گفت و گو با کمپانی پارامونت پیکچرز سعی داشت تا بتواند ایفای نقش کاپیتان اسپاک را در مجموعه جدید Star Trek (پیستازان فضا) که توسط جی. جی. آبرامز تولید می‌شد را بر عهده بگیرد که این نقش نیز در نهایت به زاکاری کوئینتو سپرده شد.

ناکامی آدرین برودی در پذیرش نقش‌های بلاک باستر سبب شد تا او از این مسئله فاصله گرفته و به سمت فیلم‌های همیشگی خود روی بیاورد. در نتیجه تا سال ۲۰۱۴ شاهد ایفای نقش وی در فیلم‌ و انیمیشن‌هایی نظیر Splice (شکاف)، Fantastic Mr. Fox (آقای فاکس شگفت‌انگیز)، High School (دبیرستان)، Midnight in Paris (نیمه‌شب در پاریس) و Third Person (سوم شخص) بودیم که هر یک با واکنش‌های گوناگونی از سوی مخاطبین مواجه شدند.

او در این بین همچنین بالاخره در فیلمی بلاک باستر به نام Predators (غارتگر) حضور یافت که توسط نیمرود آنتال کارگردانی شده بود. فیلمی که سعی داشت تا موفقیت‌های نسخه ۱۹۸۷ را تکرار نماید اما با تنها ۱۲۷ میلیون دلار فروش در گیشه جهانی به کار خود پایان داد و یکی از شکست‌های بزرگ کارنامه هنری آدرین برودی لقب گرفت و خیلی زود نیز از یاد سینماگران فراموش شد. فیلمی که حتی خود این بازیگر نیز بعید به نظر می‌رسد که علاقه‌ای به یادآوری آن داشته باشد.

در سال ۲۰۱۴ شاهد هنرنمایی آدرین برودی در ۲ پروژه کاملاً متفاوت و جذاب در حوزه سینما و تلویزیون بودیم. در حوزه سینما او با همکاری وس اندرسن و رالف فاینز فیلم کمدی و درام The Grand Budapest Hotel (هتل بزرگ بوداپست) را پدید آورد که با واکنش مثبت منتقدین و مردم روبرو شد و اثری بسیار دوست‌داشتنی و جذاب لقب گرفت. در جوزه تلویزیون نیز او سریال کوتاه Houdini (هودینی) را پدید آورد و در قامت هری هودینی، شعبده‌باز مشهور مجارستانی-آمریکایی ظاهر شد و اثری بسیار دیدنی را به ارمغان آورد و به سبب هنرنمایی تماشایی خود نامزد دریافت جایزه در جشنواره امی آن سال شد.

او سال بعد در همکاری با جکی چان، فیلم تاریخی و رزمی Dragon Blade (شمشیر اژدها) را پدید آورد و در قامت ژنرال ارتش روم ظاهر شد. نقش‌آفرینی بسیار متفاوت و عجیبی که چندان با روی خوش طرفدارانش و منتقدین روبرو نشد و تنها موفق به فروشی نسبتاً موفق در گیشه سینمای کشور چین شد. اثری که به ایران باستان و دوره اشکانیان نیز اشاره داشته و برخلاف اکثر پروژه‌های هالیوود که ایرانیان را مردمانی خشن و پلید به تصویر کشیده بود، لااقل در Dragon Blade شاهد ارزش قائل شدن برای ارتش حکومت اشکانیان بودیم.

در حالی که سال‌های بعد آدرین بودی تا حدودی کمیت را بر کیفیت ترجیح داده بود و فیلم‌های فراموش شدنی همچون Manhattan Night (شب منهتن)، Bullet Head (کله فشنگی) و Air Strike (حمله هوایی) را از وی شاهد بودیم اما در حوزه تلویزیون او پروژه‌های جذابی را به ارمغان آورد که ناکامی‌هایش در سینما را تا حدودی جبران می‌کرد. سریال‌هایی همچون Peaky Blinders (پیکی بلایندرز)، Succession (وراثت) و Chapelwaite (چپلویت) که با واکنش مثبت مخاطبین همراه شده بود. البته که در حوزه سینما نیز با همکاری مجدد با وس اندرسن The French Dispatch (گزارش فرانسوی) را به ارمغان آورد که اثری ارزشمند به شمار می‌رود.

پس از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا اما آدرین برودی بیکار ننشست و به ایفای نقش در فیلم جنجالی و پر سر و صدای Blonde (بلوند) پرداخت و شخصیت آرتور میلر را به تصویر کشید. نویسنده و مقاله‌نویس مشهور آمریکایی که به صورت کوتاه مدت با مرلین مونرو ازدواج کرد و رابطه آن‌ها در سال ۱۹۴۰ با حواشی بسیاری روبرو شده بود. با وجود آن که فیلم Blonde چندان باب میل منتقدین ظاهر نشد اما حضور کوتاه آدرین بروی یکی از معدود نکات مثبت فیلم به شمار رفت.

او در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز با پروژه‌های متعددی به استقبال طرفدارانش آمده که به برخی از آن‌ها همچون Ghosted (روح شده)، Fool’s Paradise (بهشت احمق‌ها)، Asteroid City (استروید سیتی) و Poker Face (پوکر فیس) می‌توان اشاره کرد. پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی که جنبه‌های گوناگونی از قدرت بازیگری آدرین برودی را در ژانرهای مختلف به کار گرفته است.

آدرین برودی ۵۰ ساله که عمده شهرت و محبوبیتش را مدیون فیلم The Pianist می‌باشد، با وجود این که در ژانرهای مختلفی حضور یافته و شخصیت‌های گوناگونی را به تصویر کشیده اما به هیچ عنوان موفق نشد تا موفقیتی در حد و اندازه سال ۲۰۰۲ خود را تکرار نماید. بازیگری که در لیست ۱۰۰ چهره محبوب جهان، رتبه ۲۱ را به خود اختصاص داد و ظاهر و تیپ وی همیشه توسط مجلات و رسانه‌های معتبر آمریکایی و اروپایی مورد تمجید قرار گرفته است.

این بازیگر محبوب و توانمند هالیود که در سال ۱۹۹۲ تصادف شدیدی را تجربه کرده بود و از ناحیه سر به شدت مورد آسیب قرار گرفته بود، در طی ۳۴ سال حضور خود در سینما و تلویزیون موفق شده تا متود بازیگری منحصر به فرد خود را به معرض نمایش گذاشته و آثاری خاطره‌انگیز و جذاب را به ارمغان بیاورد. آدرین برودی دوست‌داشتنی که از سال ۲۰۲۰ با بازیگر و طراح مد و لباس مشهور انگلیسی به نام جورجیانا چاپمن وارد رابطه شده و روزهای خوشی را می‌گذارند.

منبع: گیمفا