یک افشاگر برجسته، بار دیگر ادعا کرد که بازی بعدی و تک نفره استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog)، قسمت سوم از عنوان The Last of Us خواهد بود.

چیزی که ناتی داگ در حال کار بر روی آن است، سوالی است که طی چند سال گذشته در هیچ رویدادی از آن پرسیده نشده و جای تعجب ندارد که با توجه به محبوبیت این فرانچایز – به خصوص با اقتباس تلویزیونی و موفق آن – بسیاری تصور می‌کنند که The Last of Us Part 3 در آینده‌ای نزدیک از جانب این استودیوی محبوب عرضه خواهد شد.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در دسامبر سال گذشته (آذر ۱۴۰۱)، یکی از افشاگران معروف به نام ViewerAnon، مدعی شده بود که قسمت بعدی از این فرنچایز پساآخرالزمانی، پروژه بعدی ناتی داگ است. حالا این افشاگر دوباره به توییتر بازگشته تا ادعاهای خود را دو برابر کند.

این افشاگر که به تازگی اطلاعاتی را در رابطه با بازی بعدی از سری The Last of Us منتشر کرده است، می‌گوید که این بازی هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و این یعنی جزئیات داستانی فاش شده ممکن است در محصول نهایی دیده نشوند، با این وجود، The Last of Us Part 3 واقعا در حال توسعه است.

جزئیات مورد بحث ادعا می‌کنند که ناتی داگ به دنبال ساخت پنج شخصیت متنوع است که بخش مهمی از داستان را تشکیل خواهند داد. این پنج شخصیت – که گفته می‌شود لوکاس (Lucas)، میسون (Mason)، وال (Val)، ازرا (Ezra) و گریسی (Gracie) نام دارند – Scavengerهایی هستند که با هم در یک خانه ویکتوریایی و در حومه شهری بدون نام زندگی می‌کنند. اینکه داستان آن‌ها چگونه با داستان الی (Ellie) پیوند خواهد خورد، ذکر نشده است؛ همچنین هیچ اشاره‌ای به بازگشت امثال ابی (Abby) و لو (Lev) نیز وجود ندارد.

در همین حال، ViewerAnon در ادامه صحبت‌های خود، ادعا می‌کند که «فیلم‌برداری اصلی» امسال اتفاق می‌افتد و ضبط صدا و موشن کپچر بازی نیز قرار است در ماه‌های آینده انجام شود؛ البته این روندی است که معمولاً در بخش‌های طولانی تولید، برای بازی‌هایی در این مقیاس رخ می‌دهد.

ViewerAnon همچنین اظهار داشت، تنها نکته‌ای که قطعاً در مورد این بازی درست است، نقش برجسته و مهم الی در The Last of Us Part 3، همچون دو قسمت قبل خواهد بود؛ ممکن است این موضوع خیلی عجیب نباشد، چرا که این مجموعه در گذشته به ما یاد داده قهرمانان اصلی چه کسانی خواهند بود و چه نقشی خواهند داشت.

ناتی داگ از احتمال ساخت The Last of Us Part 3 اظهار بی اطلاعی کرده. کمی بیش از یک سال پیش، تایید شد که این استودیو، کار بر روی پروژه بعدی و تک نفره خود را تحت هدایت نیل دراکمن (Neil Druckmann) آغاز کرده است، خود نیل نیز در اوایل امسال گفت که اگر این استودیو داستان‌های بیشتری برای گفتن داشته باشد، حاضر به ساخت The Last of Us بعدی خواهد بود. نکته جالب اینجاست که عنوان The Last of Us Part 3 با توجه به نظرات این کارگردان در گذشته، برای مدتی یک طرح داستانی خشن داشته است.

البته پروژه دیگری از این فرنچایز، مدتی است که تحت عنوان یک بازی مستقل و چند نفره، در حال توسعه است؛ هر چند که گزارش‌های اخیر ادعا می‌کنند ابعاد این پروژه پس از ارزیابی مجدد داخلی توسط سونی، کاهش یافته است. صحبت‌های ViewerAnon در توییتر را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید:

ببینید، هنوز زود است، جزئیات داستان دستکاری شده‌اند و همه چیز به طور بالقوه در حال تغییر است، اما به شما اطمینان می‌دهم که شنیده‌ام الی حداقل در The Last of Us Part 3 به همان اندازه مهم است که در پارت دوم اهمیت داشت. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که The Last of Us Part 3 مدت زیادی در دست توسعه بوده و دیگران بالاخره متوجه این موضوع می‌شوند. فیلم‌برداری اصلی نیز امسال انجام خواهد شد. با این حال، شما آن را تعریف کنید، آن‌ها دوربین‌ها را می‌چرخانند و صداها را نیز ضبط می‌کنند.

در پایان، صحبت‌های NaughtyNDC را برای شما آورده‌ایم:

شایعه: ساخت The Last of Us Part 3 بازی جدید ناتی داگ درباره ۵ شخصیت جدید (لوکاس، میسون، وال، ازرا و گریسی) گروهی از Scavengerها که در حومه یک شهر پساآخرالزمانی زنده مانده‌اند، در یک خانه ویکتوریایی که به عنوان پایگاه آن‌ها عمل می‌کند، زندگی می‌کنند.

منبع: GamingBolt