شرکت THQ Nordic در Gamescom 2023 حضور نخواهد داشت

شرکت THQ Nordic با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام فعالیت‌های اصلی مرتبط با نمایش خود را برای مراسم Gamescom 2023 متوقف کرده است. با این حال، ممکن است شرکت مذکور در رویداد سال بعد گیمزکام حضور داشته باشد.

با این وجود، رویداد ویژه‌ی شرکت THQ Nordic امسال همچنان در تاریخ ۱۱ اوت (۲۰ مرداد) برگزار خواهد شد. این رویداد از طریق یوتیوب و Twitch قابل مشاهده خواهد بود، اگرچه بازی‌های حاضر در آن هنوز مشخص نشده‌اند. در رویداد سال گذشته‌ی این شرکت عناوینی همچون SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake، Destroy All Humans! 2 – Reprobed و The Valiant نمایش داده شدند. انتظار می‌رود در رویداد امسال شاهد نمایشی از بازی‌های Trine 5: A Clockwork Conspiracy، Outcast 2 و ریبوت Alone in the Dark باشیم.

علاوه بر بازی‌های اشاره شده، شرکت THQ Nordic عناوینی همچون AEW: Fight Forever، Gothic Remake، Wreckreation و Jagged Alliance 3 را نیز در دست توسعه دارد.