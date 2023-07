صداپیشه Deus Ex: Mankind Divided برای بازی جدید فراخوانده نشده است

صداپیشه شخصیت اصلی Deus Ex: Mankind Divided اعلام کرده که تاکنون برای کار در نسخه جدید از این سری دعوت نشده است.

اگر قرار باشد فهرستی از عناوینی تهیه کنیم که باید دوباره به عرصه بازگردند، بدون شک Deus Ex یکی از آن‌ها است و به سادگی بالاتر از بازی‌های بسیاری قرار می‌گیرد. از زمان انتشار Deus Ex: Mankind Divided در سال ۲۰۱۶، هیچگونه نسخه جدیدی از این عنوان ایمرسیوم سیم نقش‌آفرینی به بازار نیامده است. پس از تصاحبت کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) و Eidos Montreal توسط امبرسیر گروپ (Embracer Group) و به دنبال این قضیه انتقال حق مالکیت آی‌پی‌های Deus Ex و Tomb Raider، هواداران امیدوار به انتشار نسخه‌ای جدید از این مجموعه هستند.

در این لحظه، سخت می‌توان درباره بازی بعدی Deus Ex نظر داد و خصوصاً بعد از توییت اخیر الیاس توفکسیس (Elias Toufexis)، صداپیشه شخصیت آدام جنسن (Adam Jensen) در نسخه‌های Human Revolution و Mankind Divided، گمانه‌زنی حتی دشوارتر نیز شده است. وی به تازگی و با انتشار توییتی گفت:

از اینکه سرم شلوغ است خوشحالم و ای کاش حتی به خاطر فعالیت روی Deus Ex از این هم بیشتر مشغول می‌بودم.

و سپس برای اینکه شفاف‌سازی کند، اعلام کرد کرد که:

متعهد به هیچگونه پیمان‌نامه عدم افشا (NDA) برای Deus Ex نیستم چراکه هیچکس برای چنین چیزی، با من تماس نگرفته است؛ حقیقتاً.

در نوامبر سال ۲۰۲۲، جسیون شرایر (Jason Schreier)، خبرنگار سرشناس دنیای بازی‌های ویدیویی، در گزارشی اعلام کرد که عنوان جدیدی از Deus Ex در مراحل بسیار بسیار ابتدایی توسعه قرار داد. اگر توفکسیس از بازی بعدی خبر ندارد، می‌تواند به این دلیل باشد که احتمالاً تیم سازنده هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که به صدا‌پیشگان نیاز داشته باشد.

علاوه بر این‌ها، فهرست شغلی اخیر Eidos Montreal به توسعه یک بازی جدید از Deus Ex با مکانیزم‌های Co-Op اشاره می‌کند. اگر تکه‌های پازل را کنار هم بگذاریم، می‌توانیم به این نتیجه احتمالی برسیم که ساخت بازی بعدی حتمی است اما شاید هیچگاه قرار نیست توفکسیس در آن ایفای نقش کند؛ هرچند که وی سال‌ها پیش برای ادامه کار در این سری اعلام آمادگی کرده بود.